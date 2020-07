Sirenes drie minuten te laat: Iemand had vergeten een knop om te zetten

DEN HAAG - Het was stil om twaalf uur en dat was opmerkelijk. Want op de eerste maandag van de maand om exact 12.00 uur worden de sirenes getest. Vanuit de hele regio stroomden kort na twaalven de reacties binnen.

Op Twitter bleek ook dat de mensen erg prijs stellen op de stiptheid van het alarm. Mensen vroegen zich af: Waarom gaan de sirenes niet? Wat is er aan de hand?



'Een foutje', zo bleek bij navraag bij de Veiligheidsregio. 'Iemand had vergeten een knop om te zetten. Het is een handmatige handeling', aldus de woordvoerder van brandweer Haaglanden. Vanuit de centrale worden de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden beide gealarmeerd. De fout werd na een paar minuten ontdekt.



Al eerder vergeten

Het was niet de eerste keer dat iemand in de meldkamer het alarm vergat. Ook in september 2018 vergat iemand op de knop te drukken. Toen kwam men er na tien minuten achter, en 'besloot men de hele test maar te laten zitten', zei een woordvoerder in 2018.



Het maandelijks testen van luchtalarm gaat verdwijnen. Omdat moderne communicatiemiddelen veel gerichter kunnen worden ingezet, werd in 2016 besloten op termijn het luchtalarm uit te schakelen.



Besluit in het najaar

Oorspronkelijk zou dat per 1 januari 2020 zijn, maar dat werd uitgesteld omdat deze datum niet haalbaar was, liet minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer weten. 'In het najaar van 2020 zal ik in afstemming met het Veiligheidsberaad een besluit nemen of het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) per 1 januari 2022 wordt uitgefaseerd' schreef hij aan de Kamer.

Reacties

07-07-2020 15:09:31 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.269

OTindex: 5.739

S



bij mijn eerste baan was het mijn taak om advies te geven over het soort fundering dat per paal nodig was, afhankelijk van de soort bodem en het soort paal (en nog een paar factoren) al dat werk voor niets geweest er mee ophouden ze te laten loeien lijkt me heel simpel, je haalt gewoon dat mannetje bij die knop vandaanbij mijn eerste baan was het mijn taak om advies te geven over het soort fundering dat per paal nodig was, afhankelijk van de soort bodem en het soort paal (en nog een paar factoren) al dat werk voor niets geweest

07-07-2020 15:14:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.159

OTindex: 14.890

S Beste Nederlanders, onze excuses dat de sirenes deze maand niet op tijd zijn gaan loeien. Terwijl de Veiligheidsregio in diepe slaap was verzonken, en ons leger thuis zat vanwege de Coronacrisis, heeft het Russische leger de macht in Nederland overgenomen. Inmiddels heeft de NAVO al laten weten dat zij wegens geldgebrek daar niets aan zullen gaan doen. Wij verzoeken u de bevelen van het Rode Leger stipt op te volgen, op straffe van verbanning naar Siberie.

07-07-2020 16:32:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.146

OTindex: 5.770

Quote:

vergeten een knop om te zetten Quote:

vergat iemand op de knop te drukken Volgens mij heeft iemand op een knop gedrukt die je moet omzetten. Of aan de knop gedraaid waar je op moet drukken. In elk geval is de verwarring zelfs in het artikel groot.



Hier was het gisteren trouwens een ware kakofonie: ik zit ergens tussen een stuk of vijf van die dingen in en omdat die niet op gelijke afstand staan, hoor je van alle kanten de verschillende toonhoogten dwars door elkaar heen janken. Normaal ben ik op maandag nooit thuis, dus het viel me nu eigenlijk voor het eerst op. Volgens mij heeft iemand op een knop gedrukt die je moet omzetten. Of aan de knop gedraaid waar je op moet drukken. In elk geval is de verwarring zelfs in het artikel groot.Hier was het gisteren trouwens een ware kakofonie: ik zit ergens tussen een stuk of vijf van die dingen in en omdat die niet op gelijke afstand staan, hoor je van alle kanten de verschillende toonhoogten dwars door elkaar heen janken. Normaal ben ik op maandag nooit thuis, dus het viel me nu eigenlijk voor het eerst op.

07-07-2020 17:06:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.498

OTindex: 34.857

@stora :

het zijn ook altijd dezelfden, maar beter voor dan 3 minuten te laat het zijn ook altijd dezelfden, maar beter voor dan 3 minuten te laat

07-07-2020 18:07:08 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.425

OTindex: 2.775





, jij zat eerder aan die knop dan ik Laatste edit 07-07-2020 18:07 @venzje , hier niet,toen de meeste waren afgelopen toen begon deze @botte bijl , jij zat eerder aan die knop dan ik

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: