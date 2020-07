Gedoe over apen die kokosnoten moeten plukken

Zo'n 15.000 supermarkten over de hele wereld stoppen met de verkoop van kokosproducten uit Thailand. Om die producten te maken, worden namelijk apen gebruikt.De apen worden ingezet om de kokosnoten uit bomen te plukken. Volgens dierenorganisatie PETA hebben ze geen goed leven. Op beelden die de organisatie stiekem maakte, zie je de apen in kleine hokken. Ook zitten ze vast met touwen of kettingen.Volgens PETA bestaan er in Thailand speciale 'apenscholen', waar de dieren getraind worden.Albert Heijn is een van de supermarkten die met de kokosproducten stopt.