In Bolivia laat een wanhopige familie de doodskist op straat achter

LA PAZ, Bolivia (AP) - Het stijgende aantal COVID-19-doden overweldigt de Boliviaanse stad Cochabamba, waar wanhopige familieleden van iemand die kennelijk slachtoffer werd van het nieuwe coronavirus zijn kist zaterdag enkele uren op straat lieten staan om te protesteren tegen alle problemen om hem begraven te krijgen.Buurman Remberto Arnez zei dat de 62-jarige man op zondag was overleden en dat zijn lichaam sindsdien in zijn huis was geweest, "maar dat is riskant vanwege de mogelijke besmetting."Na een paar uur kwamen er begrafenismedewerkers opdagen en die brachten de kist naar een begraafplaats.Politie-kolonel Iván Rojas vertelde op een persconferentie dat de stad “ongeveer 17 lichamen per dag verzamelt. Hierdoor raakt het politiepersoneel en de uitvaartwerkers overbelast” in de stad van zo'n 630.000 mensen."De oven van het crematorium is klein, dat is waar de meeste lichamen naar toe m moeten", zei de nationale minister van Arbeid, Óscar Mercado, die verslaggevers vertelde dat ambtenaren 250 nieuwe begraafplaatsen aan het voorbereiden waren op de belangrijkste begraafplaats van de stad.De Andes-natie heeft 36.818 bevestigde gevallen van COVID-19 en 1.320 sterfgevallen gemeld.