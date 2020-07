Chauffeur bestelwagen schat hoogte Berlagebrug verkeerd in

De chauffeur van een bestelwagen schatte zaterdagmiddag op het Eemskanaal Noordzijde de hoogte van de Berlagebrug (Eltjo Ruggeweg) verkeerd in.Doordat de bestelwagen te hoog was voor de brug, werd het dak van het vrachtwagentje er compleet afgereten. Door de klap kregen ook de zijkanten van de bestelwagen een flinke opdoffer: de opbouw raakte compleet vernield.De schade aan de brug wordt nog onderzocht, maar die lijkt vooralsnog mee te vallen. De chauffeur zelf kwam met de schrik vrij.

Tja, zo'n dun plastic opbouwtje is natuurlijk nauwelijks een tegenstander voor een betonnen brug.

Toch wel slordig! Zou het zijn eigen bestelwagen zijn of een huurwagen, waar hij niet aan gewend was?

06-07-2020 10:43:13

Ik begrijp niet hoe dit soort ongelukkken steeds weer kan gebeuren. Als het goed is, moet er voor de brug een waarschuwingsbord staan met de hoogte. En eigenlijk hoort er ook vlak voor de brug nog een vrijstaand poortje te zijn dat 5 cm lager is dan de brug. Als je daar met je vrachtauto of bus niet onderdoor kunt, kun je ook niet onder het viaduct door.