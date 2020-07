Horoscoop uit 1979 gaat viraal door extreem grof taalgebruik

Een hilarische beschrijving van alle sterrenbeelden is viraal gegaan op Twitter omdat elk ‘type mens’ op een beledigende manier voorgesteld wordt. Zo meent de auteur dat Vissen over het algemeen sukkels zijn en Leeuwen pestkoppen.Wie gelooft in sterrenbeelden weet dat het moment van je geboorte je karaktereigenschappen al voor een stuk bepaalt. In 1979 maakte een onbekende schrijver een onverbloemde versie van de twaalf sterrenbeelden, gebaseerd op de bestaande ‘wetenschap’ daarover. Dat document werd op Twitter gedeeld en gaat met meer dan 500.000 likes en 250.000 retweets viraal. Klopt de jouwe?WATERMAN (20 januari tot 18 februari): “Je hebt een inventieve geest en bent geneigd om vooruitstrevend te zijn. Je liegt heel vaak. Je maakt voortdurend dezelfde fouten omdat je dom bent. Iedereen vindt je een verdomde eikel.”VISSEN (19 februari tot 20 maart): “Je hebt een levendige fantasie en denkt vaak dat je in het oog gehouden wordt door de politie. Je hebt geen invloed op je vrienden en mensen nemen het je kwalijk dat je pronkt met je macht. Je hebt weinig zelfvertrouwen en bent over het algemeen een sukkel.”RAM (21 maart tot 19 april): “Je bent een voortrekker en vindt de meeste mensen klootzakken. Je bent opvliegend, ongeduldig en neemt niet graag advies aan. Je bent een lul.”STIER (20 april tot 20 mei): “Je bent praktisch en volhardend. Je hebt een verbeten vastberadenheid om hard te werken. De meeste mensen vinden je weerspannig en koppig. Je bent niets meer dan een verdomde communist.”TWEELINGEN (21 mei tot 20 juni): “Je bent een snelle en intelligente denker. Mensen houden van je omdat je biseksueel bent. Je bent geneigd om veel te verwachten, maar weinig te krijgen. Dit betekent dat je een gierigaard / kreng bent.”KREEFT (21 juni tot 22 juli): “Je sympathiseert met en begrijpt andermans problemen, wat een sukkel van je maakt. Je stelt altijd alles uit. Dat is de reden waarom je altijd van een uitkering gaat leven en niets waard zult zijn. Elke gevangene is een Kreeft.”LEEUW (23 juli tot 22 augustus): “Je beschouwt jezelf als een geboren leider. Anderen vinden je een idioot. De meeste Leeuwen zijn pestkoppen. Je bent ijdel en kunt geen eerlijke kritiek verdragen. Je arrogantie is walgelijk. Leeuwen zijn dieven en klootzakken die het grootste deel van hun tijd spenderen door spiegels te kussen.”MAAGD (23 augustus tot 22 september): “Je denkt logisch na en haat onenigheid. Die mierenneukerij is misselijkmakend voor je vrienden. Je bent emotieloos en valt vaak in slaap tijdens het vrijen. Maagden zijn goede buschauffeurs en pooiers.”WEEGSCHAAL (23 september tot 22 oktober): “Je bent artistiek en hebt het moeilijk met de realiteit. Als je mannelijk bent, ben je een nietsnut. De meeste vrouwelijke Weegschalen zijn hoeren. Alle Weegschalen sterven aan een geslachtsziekte.”SCHORPIOEN (23 oktober tot 21 november): “De ergste van de hoop. Je bent listig qua zakendoen en je bent niet te vertrouwen. Je gaat het grootste succes bereiken door je compleet gebrek aan ethiek. Je bent een perfecte rotzak. De meeste Schorpioenen zijn moordenaars.”BOOGSCHUTTER (22 november tot 21 december): “Je bent optimistisch en enthousiast. Je hebt een roekeloze neiging om op het geluk te vertrouwen omdat je geen talent hebt. De meerderheid van de Boogschutters zijn zatlappen. Nixon is een Boogschutter. Je bent de tijd van de dag niet waard.”STEENBOK (22 december tot 19 januari): “Je bent behoudend en je hebt schrik om risico’s te nemen. Je bent eigenlijk een schijtluis. Er is nooit een Steenbok van belang geweest. Je zou jezelf van kant moeten maken.”