Man slingert zonder rijbewijs in slakkentempo over de A1

APELDOORN - De politie heeft woensdagavond op de A1 bij Apeldoorn een 27-jarige bestuurder aangehouden die over de snelweg slingerde. Hij deed dat met een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur.

Toen de man aan de kant was gezet, roken agenten gelijk een enorme henneplucht. Ook had de bestuurder rood doorlopen ogen en kon hij nauwelijks rechtop staan.



De 27-jarige man uit Roosendaal gaf toe dat hij net geblowd had. Bovendien had hij geen rijbewijs.



De bestuurder werd daarop meegenomen naar het bureau, waar een bloedproef is afgenomen. De uitslag zal volgens de politie waarschijnlijk uitwijzen dat hij verdovende middelen had gebruikt.

Reacties

05-07-2020 15:16:22 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.450

OTindex: 34.846

hij had net geblowd, dan hoef je toch niet ook nog een rijbewijs

05-07-2020 15:25:11 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.531

OTindex: 63

Quote:

De 27-jarige man uit Roosendaal gaf toe dat hij net geblowd had.



De uitslag zal volgens de politie waarschijnlijk uitwijzen dat hij verdovende middelen had gebruikt.



Goh je meent het. Goh je meent het.

05-07-2020 15:26:33 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.531

OTindex: 63

@botte bijl : ik had een neef die zwaar verslaafd was aan hennep. Als hij stoned was beweerde mijnheer dat hij zijn vlieg brevet had

