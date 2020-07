Lachen vergaat Utrechtse (22) bij Lelystad: rijbewijs ‘nichtje’ op zak, te hard rijden bij wegwerk en lachgas in auto

Een zware nacht voor een vrouw (22) uit Utrecht: de politie heeft haar afgelopen week op de Larserweg bij Lelystad opgepakt voor maar liefst drie strafbare feiten.



De vrouw, wier rijbewijs eerder al was ingevorderd, had het identiteitsbewijs van iemand anders op zak. Ze reed bovendien rond met een grote fles lachgas in haar auto.



De vrouw reed op de Larserweg bij Lelystad toen een politiecamera het kenteken van haar auto herkende. Agenten hadden het vermoeden dat de auto bestuurd werd door iemand van wie het het rijbewijs was ingevorderd. ‘Wij hebben de auto aan de kant gezet op het Larserplein en een controle uitgevoerd. Dit begon heel bijzonder omdat onze collega de bestuurster gelijk herkende: de collega had zelf een maand geleden van deze 22-jarige Utrechtse het rijbewijs ingevorderd nadat zij met 150 kilometer per uur door de wegwerkzaamheden had gereden op de A6 bij Lelystad-Airport. De maximum snelheid was 70', schrijft de politie op Facebook.



De agenten waren dan ook verbaasd toen de bestuurster aangaf dat er sprake zou zijn van een vergissing en dat zij werd aangezien voor haar nichtje. De vrouw toonde dan ook een geldig rijbewijs. ‘Alhoewel de foto wel enige gelijkenis vertoonde waren wij niet overtuigd. Toen de dame ook niet wist te vertellen op welke datum zij was geboren, gaf dat genoeg aanleiding om haar aan te houden voor het vals gebruiken van andermans identiteitsbewijs.’



Op het politiebureau werd de identiteit van de bestuurster onomstotelijk worden vastgesteld met behulp van vingerafdrukken. De recherche van Politie Lelystad verhoort de vrouw vandaag. Er wordt tegen haar proces-verbaal opgemaakt voor het gebruiken van andermans identiteitsbewijs en het rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd. Maar daar houdt het verhaal nog niet op. De vrouw had namelijk ook nog een grote fles lachgas in haar auto liggen. Die werd niet volgens de regels vervoerd en dus krijgt ze ook daar nog proces-verbaal voor.

Reacties

05-07-2020 13:30:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.450

OTindex: 34.846



ze wist best dat ze zonder eigen rijbewijs niet mocht rijden, en de andere overtredingen beging ze ook zelf

we weten niet of dat nichtje haar rijbewijs vrijwillig heeft "uitgeleend", maar hopelijk heeft zij er niet te veel gevolgen van dom wezenze wist best dat ze zonder eigen rijbewijs niet mocht rijden, en de andere overtredingen beging ze ook zelfwe weten niet of dat nichtje haar rijbewijs vrijwillig heeft "uitgeleend", maar hopelijk heeft zij er niet te veel gevolgen van

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: