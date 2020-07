Ludiek protest met mobiele autozitjes op Puttens terras is voorbij: restauranteigenaar kiest eieren voor zijn geld

De ‘autozitjes’ op het terras van hamburgerrestaurant Terra Nova zijn op last van de gemeente Putten verwijderd. Eigenaar Ferdi van Essen besloot eieren voor zijn geld te kiezen na een gemeentelijk bezoekje donderdagochtend. Zijn doel - aandacht vragen voor de in zijn ogen tegenstrijdige coronaregels - is hoe dan ook gelukt.



,,Dat kun je wel zeggen ja!’’, zegt Van Essen. ,,We zijn de afgelopen dagen overstelpt met reacties op onze actie. Voornamelijk positief.’’ Het idee om een aantal sloopauto's te plaatsen op zijn terras ontstond vorig week in de late uurtjes aan de bar. Het gesprek ging over de coronaregels en hoe die soms zo tegenstrijdig lijken te zijn.



Mobiele terraszitjes

,,Je mag wel met vier vrienden in één auto naar mijn restaurant komen, maar dan moet je vervolgens twee aan twee op het terras zitten. Onbegrijpelijk en soms niet uit te leggen’’, liet hij afgelopen dinsdag weten. Op die dag bracht sloperij Pieper de twee auto's en leverde een vriend een busje om ze vervolgens om te vormen tot mobiele terraszitjes.



Niet op de spits gedreven

Het was volgens Van Essen vooral bedoeld als knipoog. ,,Ik zou niet weten welke wet ik er mee overtreed, maar als de gemeente per se wil dat ze weg moeten, dan haal ik ze weer weg’’, liet hij toen al weten. Dus toen er donderdagochtend (‘een dag later dan ik verwachtte’) een boa en vertegenwoordiger van de gemeente op de stoep stonden, besloot hij de zaak niet op het spits te drijven.



Alternatief terrasmeubel

,,We hebben nog wel even gediscussieerd, want ik wilde weten op welke basis ze wilden handhaven. Alle olie en benzine was door Pieper al uit de auto's gehaald, dus ik beschouwde ze als alternatief terrasmeubilair. Er staat nergens dat dat een tafel en stoel moeten zijn.’’



,,Maar goed, ik had voor de media op die 30ste juni een paar vrienden in de bus op het terras gezet - dus voor de versoepeling van de maatregelen - dus ik vreesde dat ze me daar nog op konden pakken.’’



Vriendelijk maar dringend

Volgens woordvoerder Menno Everts van de gemeente is de ondernemer ‘vriendelijk maar dringend’ gevraagd de auto's weg te halen. ,,Het was in strijd met de noodverordening en dan met name met de horecaregels’’, aldus Everts.



De gemeente zag het inderdaad als ludieke actie en gedoogde het voor een dag. ,,Maar het moest geen opmaat zijn naar allerlei acties. We hebben in Putten heel beperkt besmettingen en dat willen we graag zo houden. Dat vraagt aandacht en inzet van iedereen.’’



Nog diezelfde dag liet Van Essen de auto's verwijderen en ziet zijn terras er weer als vanouds uit. ,,Ach, het maakt niet uit. Ik wilde aandacht voor die reglementen en dat is me wel gelukt dacht ik zo!’’

Reacties

05-07-2020 08:13:28 stora

Oudgediende



Vele regels kloppen niet.

Het meest frappante vond ik wel de dag dat de touringcar's naar Den Haag kwamen omdat ze nog geen mensen mochten vervoeren.

Die bussen waren ingericht met schermen en ze zouden voor de helft vol zijn.

En natuurlijk ook mondkapjes.

Groot was mijn verbazing toen ik s'avonds naar mijn werk ging en bij een station een touringcar zag staan waar een bord voor het raam zag met NS vervoer.

En dan mochten ze wel rijden.

Heel vaag.





