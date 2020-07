Man bestelt voor ton aan eten en drinken zonder te betalen: 16 maanden cel geëist

Een 32-jarige Rotterdammer zou bij een cateraar voor ruim een ton aan etenswaren en sterkedrank hebben besteld zonder te betalen. Voor de rechtbank in Den Haag werd vandaag zestien maanden cel geëist tegen de verdachte voor oplichting.



De man werkte op het callcenter van een oliemaatschappij, maar deed zich voor als manager. Zo wist hij een cateraar ervan te overtuigen grote hoeveelheden maaltijden en drank te leveren, die hij doorverkocht of weggaf.



De vermeende oplichter zou de cateraar er zelfs van hebben overtuigd dat die een restaurant in het pand van zijn werkgever mocht openen. Hij toonde een vervalste huurovereenkomst en probeerde een borgsom van de cateraar te krijgen, onder meer door hem een tankpas te beloven. Toen hij bleef verzuimen de rekeningen te betalen, deed de cateraar aangifte.



De verdachte zegt dat hij geen andere mogelijkheden zag om aan geld te komen. Het Openbaar Ministerie verwijt hem misbruik van vertrouwen van de cateraar. ,,Die heeft hij met mooie praatjes en loze beloften om de tuin weten te leiden en keer op keer bedrogen.”



Het OM eist ook dat de Rotterdammer het geld aan de cateraar terugbetaalt. De uitspraak is op 17 juli.

zo die had honger...

zo die had honger...

Man bestelt voor ton aan eten



En heeft zich tonnetjerond gegeten! En heeft zich tonnetjerond gegeten!

Het OM eist ook dat de Rotterdammer het geld aan de cateraar terugbetaalt. De uitspraak is op 17 juli. Dat lijkt me niet meer dan terecht. Dat lijkt me niet meer dan terecht.

Maar dat bedrijf is ook niet slim.

Welk bedrijf laat voor een ton aan eten bezorgen?

Dan mag je nog zo veel vertrouwen hebben, maar bij zo'n 10.000 euro op de rekening dan zou je toch wel eens wat geld willen zien, lijkt me.

En dan vind ik zelf 10.000 euro al erg veel.



@Emmo :

terecht, maar een ton, dat zal mogelijk niet gaan.... terecht, maar een ton, dat zal mogelijk niet gaan....

"De vermeende oplichter.."



Hoezo 'vermeende'? De man heeft het toegegeven dus is er geen sprake meer van 'vermeende'. Wél blijft hij tot de uitspraak een verdachte, maar dat is niet hetzelfde als vermeende. Slordig artikel.



Ook ben ik het eens met sommigen hierboven, die cateraar liet het veel te hoog oplopen! Waarom? Ach, simpel eigenlijk, hebzucht, pure hebzucht. Daar spelen oplichters meestal zeer gewiekst op in.

