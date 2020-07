Onverlaat zet pasgeboren kittens in kartonnen doos klaar voor de ophaaldienst, tussen papier- en pmd-afval

In Westkerke bij Oudenburg, in de Slachthuiswijk, zijn donderdagavond drie pasgeboren kittens op straat gedumpt in een kartonnen doos. Die stond voor

04-07-2020 16:21:35 tonktwee

Quote:

Onverlaat ?

Meer een-klootzak-die-bij-het-oud-papier-gezet-moet-worden-en-langzaam-geplet-mag-worden-door-de-pers. Meer een-klootzak-die-bij-het-oud-papier-gezet-moet-worden-en-langzaam-geplet-mag-worden-door-de-pers.

04-07-2020 17:49:07 zwannie

Een fikse straf is hier wel op zijn plaats.

04-07-2020 18:00:24 tonktwee

Welkom @zwannie : is bovengenoemde fiks genoeg? Of moet ik wat anders verzinnen?

