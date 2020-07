Video’s kijken op je tankpistool is straks heel normaal

Op je telefoon kijken mag niet en dus ervaren mensen tanken al snel als verloren tijd. Een Nederlands bedrijf ontwikkelde daarom displays voor op het tankpistool. Een Limburgs tankstation heeft de primeur.De iNozzle One is een 5,5 inch scherm dat op vulpistolen geplaatst kan worden. Klanten kunnen hierop tijdens het tanken kijken naar filmpjes en reclame-uitingen. Het systeem wordt inmiddels getest bij een Lukoil-locatie in het Limburgse Kessel. Dat meldt de website Tankpro.Het systeem is volgens de firma Smarter Nozzle volledig ontwikkeld om op explosiegevoelige plaatsen zoals tankstations te kunnen functioneren. Bij het Lukoil-tankstation in Kessel hangen de eerste vier iNozzle Ones op proef. Volgens eigenaar Pascal van Nisselroy staan klanten tijdens het tanken vaak verveeld om zich heen te kijken. ,,Door mensen bezig te houden en af te leiden, kun je het tanken veraangenamen."Wanneer de proef slaagt, komen er nog dit jaar veertig tot zestig locaties van Lukoil bij, aldus Van Nisselroy. ,,Ook vanuit de Benelux en andere Europese landen is er belangstelling. Er wordt volgens de eigenaar niet alleen reclame afgespeeld, maar een op maat gemaakte mix van entertainment, commercials en informatie.Als je het filmpje bekijkt, is de verwachting dat veel mensen veel langer dan nodig voor het tanken, op de display blijven kijken. (red)