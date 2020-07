Verplichte fietshelm scheelt tientallen gewonden, maar Fietsersbond wil het niet

UTRECHT - Het verplichten van een fietshelm voor kinderen en e-bikers, zou tientallen verkeersslachtoffers per jaar kunnen voorkomen. Dat zeggen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij deden een onderzoek naar de effecten van politieke maatregelen op de verkeersveiligheid. De conclusie is dat kinderen tot 12 jaar een helm op zouden moeten en dat ook e-bikers veiliger zijn met een helm op.



Maar de Fietsersbond, die zich onder meer inzet voor een veilige fietsomgeving, ziet zo'n helmplicht niet zitten. Jaap Kamminga legt uit waarom: "In Nederland hebben we het hoogste fietsgebruik van de hele wereld. We zien ook dat in landen waar een helm verplicht wordt, het fietsgebruik afneemt. Dus zelfs als het zo is dat het ons gewonden bespaart in het verkeer, dan krijgen we op de totale volksgezondheid een flinke afname. Want dat fietsen levert ook een bijdrage aan het halen van onze dagelijkse beweegnorm."



De Fietsersbond bekijkt het dus van een heel andere kant dan de onderzoekers van de Planbureaus. Die zeggen dat door het dragen van een helm minder mensen gewond raken, maar volgens de Fietsersbond geven verschillende onderzoeken tegenovergestelde resultaten. Daarnaast moet je er volgens de bond ook rekening mee houden dat er minder mensen (vanwege die verplichte helm) op de fiets stappen. Daardoor wordt het rustiger op de weg en gebeuren er automatisch minder ongelukken.



Volgens de Fietsersbond zijn er andere dingen die de veiligheid van fietsers echt zouden verbeteren. "Er zijn een aantal punten waarvan we weten dat het daar vaak mis gaat in het verkeer. Dat zijn wegen waar je 50 kilometer per uur mag, maar waar de fietser nog geen apart fietspad heeft. Daarnaast zijn er ook een aantal gevaarlijk ingerichte kruispunten. Je moet eerst kijken naar de infrastructuur, die kun je verbeteren zodat we een boel ongelukken kunnen voorkomen."

Reacties

04-07-2020 10:22:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.400

OTindex: 2.759

De fietsersbond heeft wel een punt.

Er zijn nog heel veel wegen waar bv vrachtwagens heel dicht langs fietsers rijden. En dan hebben we nog de elektrische fiets.

Daar schijnen ook heel veel ongelukken mee te gebeuren.



04-07-2020 11:01:11 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.080

OTindex: 19.024

Dat voor een electrische fiets een helm verplicht is, zou ik niet gek vinden. Er zijn behoorlijk veel ouderen die daarmee rondrijden en soms net niet voldoende reactievermogen hebben voor de snelheid waarmee ze gaan.

04-07-2020 11:12:09 jero

Oudgediende



WMRindex: 7.010

OTindex: 6

@BatFish : ik hoor gewoon de reacties van ouderen, ik fiets al heel mijn leven zonder helm en nu moet ik zo'n ding op, flikker toch op ik ben geen duitser!

04-07-2020 11:13:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.397

OTindex: 24.953





: Het komt er nog van dat we vanwege de veiligheid in een soortement middeleeuwse wapenrusting over straat moeten.



Laatste edit 04-07-2020 11:16 Het laat in ieder geval zien dat goed onderzoek best lastig kan zijn. In ieder geval dat je alle factoren in ogenschouw moet nemen. @jero : Het komt er nog van dat we vanwege de veiligheid in een soortement middeleeuwse wapenrusting over straat moeten.

04-07-2020 11:19:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.437

OTindex: 34.830

het waarmaarraarste aan dit artikel is dat in Nederland nog steeds veel mensen van alle leeftijden zonder helm fietsen. is in Zweden, waar ook veel wordt gefietst, ondenkbaar

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: