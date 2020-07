Texelse Jeffrey haalt diploma in stijl op: Op de trekker en in een strak pak

TEXEL - De Texelse Jeffrey de Ridder (17) weet wel hoe je de show moet stelen. Op zijn diploma-uitreiking moest iedereen netjes met de auto komen om de afstand goed te kunnen bewaren, maar Jeffrey kwam met een iets ander voertuig. "Toen ik met de trekker het terrein opkwam met de luchthoorns open, kwam niemand meer bij van het lachen."



Al halverwege het schooljaar sprak Jeffrey met zijn vrienden op OSG de Hogeberg af om een keer met de trekker naar school te gaan. "Alleen door corona hadden we geen examenstunt, dus toen bleef de diploma-uitreiking over." Van zijn vrienden kwam de 17-jarige Texelaar uiteindelijk als eerste aan op de heugelijke avond. "Al die gezichten, prachtig. Monden vielen echt open."



Hij mocht de trekker lenen van zijn baas bij het bollenbedrijf waar hij werkt. "Mijn baas vond het een prachtig idee," vertelt hij lachend. De dag voor de uitreiking zette Jeffrey de trekker hoogstpersoonlijk nog even in het sop. "Hij moest natuurlijk even opgepoetst worden, want met een knappe trekker en een mooi pak, komt het helemaal goed."



Ook voor Jeffrey was het natuurlijk een rare afsluiting van zijn middelbare schooltijd. Al vond hij het geen ramp om geen examen te hoeven doen. "Ik vond het eigenlijk wel fijn, geen examenstress. Ik stond namelijk drie onvoldoendes, maar die heb ik nu mooi weg kunnen werken."



De dag na de uitreiking moest de Texelaar de trekker gewoon weer op het veld gebruiken. "De hele zomer ben ik er veel mee aan het werk." Van de mooie poetsbeurt is inmiddels nog maar weinig over. "Na een dag hard werken, zit hij alweer flink onder het stof."

Reacties

04-07-2020 09:48:59 Emmo

Stamgast



Toen ik in Delfzijl op de vakopleiding zat was één van de medeleerlingen een boerenzoon die routinematig met de trekker naar school kwam. Op een dag werd hij beboet omdat een trekker alleen voor landbouwdoeleinden op de openbare weg mag komen. Sindsdien had hij een baal hooi voor op de vorken.

04-07-2020 10:28:29 tonktwee

Erelid

@Emmo : mooie oplossing. In de jaren 70/80 was er een barman in blues/rock cafe de Bruine Pij in het centrum van Breda die regelmatig met dun trekker naar zijn werk kwam. Parkeerde de machine op het plein en heeft nooit een parkeerbon gekregen.

04-07-2020 11:17:03 botte bijl

Stamgast



als ik de kans had gehad, dan had ik ook zoiets stunt uitgehaald bij de diplomauitreiking

04-07-2020 16:32:31 tonktwee

Erelid

Ik was punk(achtig) in die tijd en ben in mijn dagelijks kloffie het slagingsbewijs gaan ophalen. Ik viel enigszins uit de toon ๐Ÿงท @botte bijl : Mijn ouders zaten in tweestrijd. De uitreiking viel in hun vakantie. Ik zei hun gewoon te gaan. Het ging uiteindelijk alleen maar om het ophalen van een stuk papier.Ik was punk(achtig) in die tijd en ben in mijn dagelijks kloffie het slagingsbewijs gaan ophalen. Ik viel enigszins uit de toon ๐Ÿงท

04-07-2020 16:34:43 botte bijl

Stamgast



@tonktwee :

ook best een leuke stunt ook best een leuke stunt

04-07-2020 17:00:47 tonktwee

Erelid

@botte bijl : Het was eigenlijk geen stunt. Ik vond/vind zulke evenementen altijd flauwe kul, veel blabla speeches waar de waarheid nooit gezegd word. ๐Ÿ˜–

04-07-2020 17:09:58 botte bijl

Stamgast



@tonktwee :

dus geen stunt

maar het maken van een punt dus geen stuntmaar het maken van een punt

04-07-2020 17:20:03 tonktwee

Erelid

Een nieuwe buurman, rond de 30 jaar, sprak ik op een 'feestje'. Hij schepte op dat hij mensen die niet goed reden terecht wees door bumperkleven, afsnijden, middelvinger en meer van dat soort onzin. Ik keek hem meewarig aan en zei dat ik hem een lul vond. Risicootje want een kop groter en een kort lontje. Het resultaat was een stilte, open bek en gesputter. We zijn nooit vrienden geworden, zal ook nooit gebeuren. Een paar weken geleden ( wij wonen aan een paralelweg van een rijksweg) stond hij met zijn bedrijfsbus voor zijn huis, een zéér kwade gast daagde hem uit om uit zijn bussie te komen. Nee hoor, deuren op slot en sputteren, de stakker



Laatste edit 04-07-2020 17:20 @botte bijl : juist. En daarom zijn er mensen die mij vreemd vinden, ik denk, en zeg dan wat ik er van vind. Voorbeeld;Een nieuwe buurman, rond de 30 jaar, sprak ik op een 'feestje'. Hij schepte op dat hij mensen die niet goed reden terecht wees door bumperkleven, afsnijden, middelvinger en meer van dat soort onzin. Ik keek hem meewarig aan en zei dat ik hem een lul vond. Risicootje want een kop groter en een kort lontje. Het resultaat was een stilte, open bek en gesputter. We zijn nooit vrienden geworden, zal ook nooit gebeuren. Een paar weken geleden ( wij wonen aan een paralelweg van een rijksweg) stond hij met zijn bedrijfsbus voor zijn huis, een zéér kwade gast daagde hem uit om uit zijn bussie te komen. Nee hoor, deuren op slot en sputteren, de stakker

04-07-2020 17:22:57 tonktwee

Erelid

@botte bijl : maar wel eerst denken, daarbij de gedachtes van de andere meenemen en dan pas een mening vormen en spuien. Niet roeptoeteren. ๐ŸŽบ

