Eau de Space van NASA doet je ruiken naar de ruimte

Onze reukzin is misschien wel één van onze meest impactvolle zintuigen. Hoewel ons reukvermogen in vergelijking met andere levende wezens niet bijzonder sterk ontwikkeld is, kan een geur je binnen een seconde meevoeren naar een andere plaats, naar een andere tijd. Het hoeft dus niet te verbazen dat de meesten onder ons gek zijn op parfum.



De meeste geurtjes die je in de winkelrekken vindt, zijn simpelweg een combinatie van geuren uit de natuur. Denk maar aan vanille, jasmijn, groene thee… Door al die elementen met elkaar te mengen, ontstaat er een geur die we misschien niet kennen in die exacte vorm, maar die ons alleszins niet geheel vreemd is. Helaas zijn er ook geuren die velen onder ons nooit zullen kunnen waarnemen. Denk maar aan de geur van de ruimte bijvoorbeeld. Tot nu.



Je hoeft het niet langer tot astronaut te schoppen om de geur van het heelal te kunnen waarnemen. Er werd namelijk een parfum ontwikkeld zodat je alleen maar op het sprayknopje moet duwen om naar buitenaardse regionen gekatapulteerd te worden – figuurlijk dan.



Decennia geleden ontwikkelde ruimtevaartagentschap NASA namelijk een geur die astronauten moest voorbereiden op hun trip naar de ruimte. Hoe minder verrassingen, hoe beter voor de missie, dus daar hoorde uiteraard ook een geurtje bij. Volgens zij die al in de ruimte vertoefd hebben, mag je je verwachten aan een mengeling van aangebraden steak, frambozen en rum.



Niet bepaald een erg aanlokkelijke gedachte dus, maar toch besloten enkele enthousiastelingen om de geur weer vanonder het stof te halen. Ze lanceerden een crowdfundingcampagne via Kickstarter en haalden intussen al zo’n 80.000 euro op. Doe je een donatie van 14 euro, dan ontvang je in oktober 2020 je eigen flesje Eau de Space in de brievenbus. Wij verwachten alvast dat het niet je alledaagse parfum zal worden, maar grappig is het wel.

Reacties

03-07-2020 18:12:16 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 824

OTindex: 73

De ruimte heeft geen geur, het is een hard vacuum.



Dus wat is dit? De geur van de binnenkant van een ruimtepak nadat je daar een paar uur in zit?

03-07-2020 18:47:15 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.486

OTindex: 919

@Kooldioxide :

De ruimte heeft geen geur, het is een hard vacuum.



Dus wat is dit? De geur van de binnenkant van een ruimtepak nadat je daar een paar uur in zit? QuoteDe ruimte heeft geen geur, het is een hard vacuum.Dus wat is dit? De geur van de binnenkant van een ruimtepak nadat je daar een paar uur in zit?



Je drukt op het knopje en het ontneemt je van alle lucht Je drukt op het knopje en het ontneemt je van alle lucht

03-07-2020 19:34:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.381

OTindex: 78.353

Quote:

een mengeling van aangebraden steak, frambozen en rum.



Ruikt dus naar een eetcafé van het tweede garnituur! Ruikt dus naar een eetcafé van het tweede garnituur!

03-07-2020 19:56:36 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 369

OTindex: 348

Wnplts: Velsen Noo

Ik zal mij nooit laten verleiden om zo'n flesje eau de Nasaal aan te schaffen. Volgens mij verzinnen ze maar wat.



03-07-2020 21:19:34 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.407

OTindex: 34.811

iets van NASA voor maar 14 €uro, dit is onze kans

04-07-2020 00:51:34 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.306

OTindex: 1.111





Natuurlijk is het gefilterde en gerecyclede lucht, maar er zal vanzelf toch een geurtje aankomen als een kluitje astronauten en kosmonauten een poos in dezelfde beperkte ruimte vertoeven.



Het is wat ongelukkig omschreven, mee eens, het vacuum heeft geen geur, dat weet ieder kind, dus is het voor de hand liggend dat men de lucht en geur in ruimteschepen e.d. bedoelt. .



Sjonge jonge zeg, je moet sommigen hier ook alles voorkauwen!



.



Laatste edit 04-07-2020 00:53 Wat ik vermoed is dat men de geur zoals je die in ruimtecapsules en in het ISS kunt ruiken probeert te benaderen.Natuurlijk is het gefilterde en gerecyclede lucht, maar er zal vanzelf toch een geurtje aankomen als een kluitje astronauten en kosmonauten een poos in dezelfde beperkte ruimte vertoeven.Het is wat ongelukkig omschreven, mee eens, het vacuum heeft geen geur, dat weet ieder kind, dus is het voor de hand liggend dat men de lucht en geur in ruimteschepen e.d. bedoelt. .Sjonge jonge zeg, je moet sommigen hier ook alles voorkauwen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: