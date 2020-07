17-jarige jongen is rijbewijs na een dag alweer kwijt

Een 17-jarige bestuurder heeft maar weinig aan zijn rijbewijs gehad. Afgelopen dinsdag slaagde hij voor het rijexamen, woensdag kon hij zijn roze pasje inleveren nadat de politie in Arnhem hem staande hield omdat hij veel te hard reed. Volgens de politie had de man zijn rijbewijs gisteren net opgehaald in het gemeentehuis.



Hij reed 105 kilometer per uur op een weg waar 50 kilometer is toegestaan. Ook reed hij alleen, terwijl hij vanwege zijn leeftijd nog verplicht is om met een begeleider in de auto te zitten.



Bewoners van de wijk Presikhaaf klagen al lange tijd dat er te hard wordt gereden in hun buurt. Daarom houdt de politie regelmatig snelheidscontroles.



"Behalve dat het gevaarlijk is om zo hard te rijden is het natuurlijk ook mega zonde", zegt de politie tegen Omroep Gelderland. "Een aantal maanden dure rijlessen nemen en dan binnen een week het rijbewijs alweer kwijtraken. Hopelijk is dit een wijze les geweest."



De jongen was overigens niet de enige die werd bekeurd. Nog negen bestuurders, die allemaal harder dan 70 kilometer per uur reden, werden op de bon geslingerd.

Reacties

03-07-2020 14:55:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.113

OTindex: 5.744

Goed dat dit op de eerste dag al gebeurt. Hopelijk leert hij ervan, nu hij misschien nog kan worden bijgestuurd.

03-07-2020 15:04:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.396

OTindex: 2.757

Hij mocht niet alleen rijden. Dat is dom.

En hij reed erg snel op een plek waar dat echt niet kon.

Maar... hebben we niet allemaal onze eerste auto uitgeprobeerd hoe hard hij

kon?

03-07-2020 15:22:01 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.396

OTindex: 2.757



@venzje , Daarvoor mogen 17 jarige nog niet alleen rijden en dat is dom.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: