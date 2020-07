Tuinierende vrouw schrikt zich wezenloos op moment dat buurman auto naast haar in voortuin parkeert

VELP - Een automobilist is met zijn voertuig achteruit de voortuin van zijn buurvrouw aan de Bronkhorstweg in Velp (Noord-Brabant) ingereden. Zij was net aan het tuinieren en schrok zich wezenloos toen de buurman in zijn voertuig naast haar tegen een boom tot stilstand kwam.Haar buurman reed achteruit van zijn inrit af en draaide de neus in de richting van de weg. Maar hij schoot door onbekende reden verder achteruit en kwam zo 180 graden gedraaid in de tuin van zijn buren terecht.De bestuurder is gecontroleerd door ambulancepersoneel en bleek niets te mankeren. De broeders hebben hem te voet terug naar huis gebracht.Een bergingsbedrijf heeft de auto weg getakeld. Daarbij begaf de boom het waartegen het voertuig tot stilstand was gekomen.