Om dat te voorkomen, wilden Wiggers en Venhoek een plek creëren waar de ‘Walter Whites’ van deze wereld legaal en zonder afvalpas of geldtransactie hun rotzooi kunnen dumpen, alsook zonder de angst dat ze worden vervolgd. Om hen op het bestaan er van te wijzen, moest het gemeentebestuur de locatie ook ruim bekend maken. ARNHEM - 'Naïef’. ‘Bizar'. Met die termen heeft de gemeenteraad van Arnhem woensdag de collega's doen inbinden die het voorstel deden om een gratis afvalstortplaats voor drugscriminelen in te richten.Raadsleden Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) en Maarten Venhoek (D66) kwamen met dat idee naar aanleiding van het drugsafval dat herhaaldelijk in de Arnhemse natuur, maar ook in woonwijken wordt aangetroffen. Illegale drugsproducenten dumpen er hun vaten met vaak chemisch afval en dat kan gevaarlijk zijn als mensen er mee in aanraking komen.Om dat te voorkomen, wilden Wiggers en Venhoek een plek creëren waar de ‘Walter Whites’ van deze wereld legaal en zonder afvalpas of geldtransactie hun rotzooi kunnen dumpen, alsook zonder de angst dat ze worden vervolgd. Om hen op het bestaan er van te wijzen, moest het gemeentebestuur de locatie ook ruim bekend maken.

Reacties

02-07-2020 16:43:53 BatFish

Ik kan me het protest goed voorstellen, maar het voorstel ergens ook. Dat drugsafval is soms echt levensgevaarlijk. Je moet hier kiezen tussen enerzijds mogelijk mensen- (of kinder)levens redden en anderzijds zorgen dat je het criminelen zo lastig mogelijk maakt. Het bewaken van alle gebieden waar mogelijk afval gedumpt kan worden is vrijwel ondoenlijk.

02-07-2020 16:43:58 stora

Achterlijk idee.

Je zou bijna gaan denken dat ze zelf nog een paar vaatjes drugsafval in hun schuur hebben staan.

Valt me nog mee dat ze die drugscriminelen geen coronapremie van 400 euro willen geven, omdat hun werk stil lag in de corona tijd.

