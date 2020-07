Gekortwiekte knobbelzwaan blijkt in de rui te zijn

ALKMAAR - Paniek in de Facebookgroep 'Je bent Alkmaarder als' om een zwaan in de rui. Mariëtte ReeZoo zag de knobbelzwaan tijdens een wandeling langs het Alkmaarse Vroonermeer voorbij zwemmen en dacht dat het dier was gekortwiekt. Geschokt pakte ze haar telefoon, maakte een foto en gooide het op social media: " Wie heeft iets gezien? Tot ons afgrijzen is de moeder zwaan van de zwanenfamilie, die hier in de Vroonermeer zwemt, door iemand gekortwiekt. Wie doet nu zoiets!?"Het fenomeen 'vogels in de rui' blijkt uit de vele boze reacties nog tamelijk onbekend. Enkele vogelexperts attenderen Mariëtte in hun reacties erop dat de oude veren van de zwaan mogelijk plaats hebben gemaakt voor nieuwe exemplaren. Na een kort belletje met de vogelopvang Krommenie blijkt inderdaad dat de zwaan niet op brute wijze is gekortwiekt, maar haar veren op natuurlijke wijze heeft verloren."Kennelijk hoort dit plotselinge verlies van de slagpennen bij de rui van een zwaan. Dank voor alle reacties, informatie en suggesties. Fijn dat mede Alkmaarders ook zo betrokken zijn en van dieren houden", laat Mariëtte weten via een update in haar oproep.Twee maanden per jaar moeten de sierlijke vogels aan de grond blijven. De belangrijkste slagpennen vallen dan allemaal tegelijkertijd uit. Vervolgens zit er niets anders op dan wachten tot de nieuwe weer zijn aangegroeid.Vliegende vogels hebben aan iedere vleugel vaak zo'n negen of tien slagpennen. Hoe groter de omvang van het dier, hoe langer het duurt voordat de nieuwe slagpennen volledig teruggroeien.Bij vogels die ook tijdens de rui moeten blijven vliegen, ligt de gewichtsgrens rond de vijftien kilo, berekenden biologen. Een gemiddelde knobbelzwaan weegt tussen de 11 en 12 kilo. Voor de zwaan is het geen enkel probleem het luchtruim tijdelijk niet op te zoeken, omdat zij ook zwemmend aan hun belagers kunnen ontkomen en naar voedsel kunnen zoeken.