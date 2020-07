02-07-2020 11:27:06

Had hij levensecht afgebeeld geweest dan had hij met een rietje en een lijntje coke afgebeeld moeten worden, niet met een microfoonZijn werkelijke doodsoorzaak is altijd met de mantel der liefde bedekt maar de waarheid is dat hij teveel van het witte spul snoepte waardoor zijn hart het op zeker moment niet meer kon trekken.Het was een publiek geheim dat hij dol op dat spul was, hij had dan ook vaak een gouden lepeltje om zijn nek hangen.Sneu figuur, net als die andere sloeber, Herman Brood, ook zo'n junkie..