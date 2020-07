Vrouw schrikt zich rot van slapende dakloze op haar bank

De eigenaresse van een recreatiehuis op de Kienehoef in het Brabantse Sint-Oedenrode schrok zich een ongeluk toen ze in maart dit jaar haar woning binnenkwam. Op haar bank lag een 33-jarige dakloze man te slapen. ,,Ik heb daar maar heel kort gelegen”, verdedigt de verdachte M. H. zich vandaag, nu de zaak voor de rechter komt. De man wordt door het slachtoffer beschuldigd van diefstal en huisvredebreuk.



,,Ik wilde eigenlijk naar werk vragen”, beweerde hij in de rechtbank in Den Bosch. ,,Er was niemand thuis en de deur was open.” Rechter E. Boersma keek hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. ,,Vindt u het normaal om zomaar ergens binnen te lopen en dan te gaan slapen?'' H. schudde zijn hoofd. Het slachtoffer was behoorlijk overstuur door de ervaring. ,,Ik denk niet dat hij beseft wat hij mensen aandoet.’’



Ze vertelde dat de man wel ‘wat meer had gedaan’ dan alleen slapen in de woning. Het slachtoffer beschuldigde hem ook van diefstal: daar was de verdachte echter niet voor aangeklaagd. Hij maakte zich ‘slechts’ schuldig aan ‘huisvredebreuk’. H. zou wel tweemaal hebben proberen in te breken bij een huis in Schijndel. De eigenaar van deze woning trof de man op 5 maart achter zijn huis aan, terwijl H. probeerde de achterdeur open te krijgen.



,,Wat doet u hier?”, vroeg de bewoner. H. antwoordde daarop met de vraag ‘of hij kon helpen met opruimen’. Later bleek de man scharnierpinnen uit een deur te hebben gehaald. ,,Ik dacht dat het onbewoond pand was”, verklaarde de verdachte. ,,Het was zo'n rotzooi in de tuin.''



Later die maand lukte het hem wel in het huis binnen te dringen. De bewoner betrapte hem opnieuw. De verdachte pakte daarop een bezem uit de keuken en viel het slachtoffer aan. Rechter E. Boersma zag dit als een poging tot diefstal met geweld. H. stal op 8 februari ook een personenauto in Sint-Oedenrode. ‘Het was laat’ en ‘de laatste bus was al vertrokken’.



Hij heelde een elektrische fiets in Veghel en stal hier in mei van dit jaar twee sporttassen. Die hadden twee dames op een bankje in een park gezet, terwijl ze zelf gingen sporten.

Reacties

02-07-2020 09:17:07 KhunAxe









Dit is duidelijk een man die het niet zo nauw neemt met mijn en dijn en ik ben dan ook van mening dat hij best hard aangepakt mag worden. Hij komt met kutsmoesjes alsof het allemaal een grap is, maar dat is het natuurlijk niet voor zijn slachtoffers!



Laat hem maar eens een paar maanden vast zitten, misschien leert hij nog wat..

02-07-2020 10:05:12 MIADIA















nou dan staat hij hier ook binnenkort de scharnieren uit de deur te jassen, mijn voortuin staat ook vol onkruid nou dan staat hij hier ook binnenkort de scharnieren uit de deur te jassen, mijn voortuin staat ook vol onkruid

02-07-2020 13:29:00 botte bijl









wat moeten we met zo iemand

02-07-2020 14:30:31 KhunAxe









@allone : Inderdaad, maar helaas zijn er weinig alternatieven, een werkstraf aan zo iemand opleggen schiet ook niet op

