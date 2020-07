Zwemmen in de zee? Dat is dan 70 euro: toeristen betalen coronatoeslag in Turkije



Het bonnetje



Na het veelbesproken nieuws van het Brussels café dat 5 euro coronatoeslag per persoon vroeg, blijkt nu dat ook zonnigere oorden dezelfde strategie toepassen om hun verliezen van de coronacrisis goed te maken. Klanten van een hotel/beach bar in de populaire Turkse badplaats Bodrum hebben op sociale media hun bonnetjes gedeeld van een bezoekje aan de bar: 48 euro (396 Turkse lira) voor een kebab en 8 euro (62 lira) voor een cola.



En dat is niet alles: volgens Britse tabloid The Sun zouden lokale Turkse media berichten over hotels met privéstranden die hun gasten zo’n 68 euro aanrekenen om enkel maar toegang tot het water te krijgen.



De burgemeester van Bodrum trekt zich niks aan van de commotie. “Het kan me niets schelen. Ze kunnen 100.000 lira betalen als ze dat willen, maar er zijn hier ook plekken die hier 3 euro (20 lira) aanrekenen voor een döner [kebab]”, klinkt het. “De zaken hebben een grote klap gekregen tijdens de Covid-19-pandemie, ze kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen.” Toch zegt hij dat dat “niet hoeft te betekenen dat ze hun klanten te veel aanrekenen.”



Reacties

01-07-2020 16:35:08 omabep

Oudgediende



Ik vind het een foute instelling, een vrijwillige bijdrage werkt beter denk ik, daar zou ik zo aan meedoen. Maar als ze me op zo'n manier een poot uitdraaien dan zien ze me niet meer terug (geen geld meer). Dus ze verliezen veel klanten, ze moeten maar afwachten of er nieuwe komen na een slechte review.

Met wat er op die bon staat dat er betaald moet worden kan je je vakantie direct op je buik schrijven. Dit hou je geen dagen vol met vier personen.Ik vind het een foute instelling, een vrijwillige bijdrage werkt beter denk ik, daar zou ik zo aan meedoen. Maar als ze me op zo'n manier een poot uitdraaien dan zien ze me niet meer terug (geen geld meer). Dus ze verliezen veel klanten, ze moeten maar afwachten of er nieuwe komen na een slechte review.

01-07-2020 16:38:30 CeeDee

Lid

Ze mogen het houden. Ben er twee keer naartoe geweest, eerste keer was in een niet toeristisch gebied, dat ging wel. Tweede keer toeristisch gebied, dat was vreselijk. Je krijgt er continue kijken kijken niet kopen naar je hoofd geslingerd, en je wordt letterlijk met duw- en trekwerk een winkel ingewerkt om prullaria te kopen waar je niet op zit te wachten. opdringerig vervelend volk.

01-07-2020 16:42:02 CeeDee

Lid

Ze moeten vooral zo doorgaan met prijzen verhogen, die fout hebben ze in Spanje ook een keer gemaakt. Op een gegeven moment had Spanje het imago van 'duur' gekregen. Plotseling bleven de toeristen massaal weg. Horecaondernemers zijn zich toen rot geschrokken en hebben de prijzen weer verlaagd. Het heeft jaren geduurd voordat het toerisme weer op het oude niveau was.



01-07-2020 19:45:12 Heusdenaar

Erelid



48 euro voor een broodje kebab? Wtf! Er is toch geen enkel mafkees die daar gaat eten?

01-07-2020 19:49:09 Heusdenaar

Erelid



@CeeDee : in Turkije is elk horeca gelegenheid verplicht om een prijslijst te hebben die je voor dat je besteld mag inzien. Ik kan nog steeds niet geloven dat ze 48 euro voor 1 broodje vragen. Ik woon zo'n 2-3 uur van Antalya vandaan je betaald er hier 12 tl (1.60 euro) voor een broodje en natuurlijk is zal het in Antalya ietsjes duurder zijn maar echt geen 48 euro.

