Nepkrokodil doet wenkbrauwen fronsen in Sprang-Capelle

Een inwoner van Sprang-Capelle, wonend in de Heistraat, viel dinsdagochtend figuurlijk van zijn stoel. Die persoon, die de politie inschakelde, meende een heuse krokodil langs het Halve Zolenpad te zien.De melder bracht de boodschap dusdanig overtuigend over, dat een wijkagent een kijkje nam. ‘Op de omschreven locatie werd de krokodil inderdaad gevonden. Het beest zag er behoorlijk echt uit, maar het bleek toch om een nep exemplaar te gaan', valt te lezen op de Facebookpagina van Politie gemeente Waalwijk.De nepkrokodil lag in een, volgens de politie, ‘hele diepe’ achtertuin van een inwoner. Om meerdere verontrustende telefoontjes te voorkomen, heeft de politie de inwoner verzocht om het nepbeest weg te halen.