BUNNIK - Is het menselijk bloed, verf of toch bloed van een gewond dier? Eén ding is duidelijk: het bloedspoor van ruim vijf kilometer dat loopt van Bunnik naar Utrecht houdt de gemoederen flink bezig. Vanochtend is de route nog nagelopen: "Er ligt wel heel veel bloed en het zet je toch aan het denken."



Het bloedspoor werd gisteren ontdekt en nog altijd is niet duidelijk waardoor het komt. "We hebben twee bloedsporen veilig gesteld en dat wordt onderzocht", aldus een politiewoordvoerder. Geruchten dat een man zich zou hebben gemeld op het bureau kan ze niet bevestigen. "De coördinator van de zaak heeft niemand in beeld. Hij zou het echt moeten weten als dat wel zo was."



Hier hebben we het bloedspoor in kaart gebracht aan de hand van de diverse tips die bij RTV Utrecht binnenkwamen. Zie je het kaartje niet, kijk dan hier.



Ook mensen die het bloedspoor hebben gezien, snappen er ondertussen niks meer van. "Het waren grote plassen en spetters, het was echt veel. Ik ben slager en begrafenisondernemer geweest dus ik weet hoe menselijk bloed eruit ziet. Iemand moet best hard gereden hebben om zoveel te verliezen", aldus Ron uit Bunnik.



Eén van de theoriën is dat een gewond persoon naar het Diakonessenhuis zou zijn gegaan. Op de stoep bij het ziekenhuis is namelijk ook bloed gevonden tot verbazing van het Utrechtse ziekenhuis. "Ik heb niks gehoord, zou het ook echt niet weten. Nee, we weten niks", aldus voorlichter Arian Kuil.



Daphne, scholiere op het Bonifatiuscollege, heeft zelf onderzoek gedaan. "Mijn school zit tegenover het Diak, dus het is wel toevallig. Maar ik ben het bloedspoor gevolgd op weg naar huis. Maar een deel van het bloedspoor is al weer weg door de regen. Maar het blijft vaag."



Ook Herman laat het niet los en hij heeft vanochtend de route deels gelopen. "Er ligt wel heel veel bloed en het zet je toch aan het denken. Wat mij verbaasd is dat ik de bewuste avond ook knallen heb gehoord. Het zou vuurwerk kunnen zijn of schoten. Ik heb er met mijn vriendin over gesproken en het zou qua tijd met elkaar te maken kunnen hebben."



De plek waar het bloedspoor begint, is opgeruimd. Zo is één raam in een pand aan de Laan van Broekhuijzen eruit gehaald en in een badkuip gezet.



