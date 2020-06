Oude, menselijke botresten gevonden onder oprit Friese woning

Bij grondwerkzaamheden in Ferwert in Friesland zijn onder een oprit van een woning menselijke botresten gevonden. Volgens de politie gaat het om botresten die dateren van ten minste honderd jaar geleden.



De politie deed samen met een archeoloog van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek naar de resten om na te gaan hoe lang ze er al liggen. "Zij konden vrij snel concluderen dat het gaat om botresten van begin 20ste eeuw of daarvoor", zegt een woordvoerder op NPO Radio 1.



De politie doet nu geen onderzoek meer. De resten worden weggehaald en overgedragen aan een archeologische organisatie voor verder onderzoek. "Het is afwachten wat er uit dat onderzoek komt."



De botresten zijn gevonden door de bewoners van het huis. Er zijn geen aanwijzingen dat de oprit er de afgelopen jaren uit is geweest, meldt Omrop Fryslân.

29-06-2020 19:13:48 Mamsie









Moord gepleegd? Misschien.

Zeker weten, de dader ligt in het graf.

29-06-2020 19:48:15 allone









bij archeologie denk ik toch aan iets ouders..

maar voor politie is het idd te oud..

29-06-2020 20:42:35 Emmo









@De Paus : Dan moet de Maffia in Friesland wel buitengewoon effectief zijn

