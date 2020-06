Deze Rotterdamse plezierboot vist ook automatisch plastic uit het water

Iedereen die een vaartochtje wil maken op de Schie, op de Kralingse Plas of in Delfshaven kan vanaf vrijdag een zogeheten Ikapitein huren. Dit is een speciale boot die tijdens het varen plastic uit het water haalt. Het vaartuig is bedacht door de 29-jarige Wesley Dos Santos uit Delfshaven. "Ik ben echt zo trots dat alles nu is gelukt, van idee tot waar we nu varen", zegt hij.

Wesley had al een idee om plezierboten te gaan verhuren op de Rotterdamse wateren voor toeristen, maar bedacht toen het concept van de 'plasticopruimboot'. Hij won in 2018 de RET Aardig Onderweg Award en ontving een bedrag van 25 duizend euro.



"Ik ben geboren en opgegroeid hier in Delfshaven en is dan zo stoer om wat terug te kunnen doen hier in mijn eigen wijkkie", zegt de trotse Wesley.



De boot is aan de onderkant dusdanig vormgegeven dat drijvend plastic naar Ă©Ă©n punt onder het vaartuig wordt gedreven. Hierdoor komt het in een automatische korf terecht.



"Vandaag is de allereerste dag dat we varen. Vanmiddag komt de wethouder om het officieel te lanceren, maar jullie hebben de primeur", zegt Wesley tegen onze verslaggever. We krijgen een kleine demonstratie: "Kijk, super, het plastic flesje dat ik net als test in het water heb gegooid, is nu in de korf gevangen!'



Red.: Misschien een idee om alle zeeschepen hiermee uit te rusten? en dat ze het plastic dan in iedere haven gratis mogen lossen?

Reacties

28-06-2020 18:27:50 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.347

OTindex: 2.726

Goed idee dus.

Als de mensen nu eens minder in het water gaan gooien en als er meer uit het water wordt gevist, dan wordt het weer wat met onze planeet.

28-06-2020 18:59:37 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.400

OTindex: 3.126



Lees hier al een stukje over microplastic. @stora : En ook minder naast de bak want langs de kant kan ook zo in het water waaien en liever nog, neem de lege zooi mee terug naar huis zodat de volgende generaties geen last meer hebben van het eten van plastic dat in de voedselketen is terecht gekomen. Dus neem het gewoon mee naar huis, het weegt tenslotte al minder.

28-06-2020 19:21:25 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.347

OTindex: 2.726



Mensen blijven het toch naast de vuilnisbak gooien, al staan ze er naast. @omabep , Of minder van die zooi produceren, dan komt er zeker minder bij.Mensen blijven het toch naast de vuilnisbak gooien, al staan ze er naast.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: