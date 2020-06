Man is even afgeleid en fietst water in Gorredijk in



Foto Een man is zaterdagmiddag in het water bij De Kalkovens in Gorredijk gefietst. Drie omstanders zagen het gebeuren en hebben hem de kant op getrokken.De man was aan het fietsen op een paadje langs het water. Toen hij even afgeleid was en het pad ophield, fietste hij het water in. De man is onderzocht door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de fiets uit het water gehaald.

Reacties

28-06-2020 14:14:52 Grouse

Een mooie vrouw?

Een donderslag bij heldere hemel?

Whatsapp?

Telefoon?

Vragen, vragen En waardoor was hij afgeleid?Een mooie vrouw?Een donderslag bij heldere hemel?Whatsapp?Telefoon?Vragen, vragen

