Nepagent Hendriks berooft bejaarden in West

Meerdere bejaarden in West zijn de afgelopen weken het slachtoffer geworden van een slinkse babbeltruc. Een man die zich aan de telefoon uitgaf voor 'politieagent Hendriks van bureau Marnixstraat', wist geld buit te maken bij ten minste twee slachtoffers.



De handelswijze van de nepagent is iedere keer dezelfde. Hij belt een bejaarde en zegt dat hij een verdachte aan het verhoren is, die zegt hun bankrekening leeggeroofd te hebben. Het slachtoffer moet daarom zijn of haar bankpas afgeven aan een collega agent die zo langskomt. Wanneer slachtoffers in het verhaal meegaan en hun pas afgeven, blijkt later dat er grote sommen geld zijn opgenomen.



Acht pogingen bekend

De politie heeft inmiddels de aangiften binnen van twee slachtoffers. Ook zijn er acht andere oplichtingspogingen bekend. De politie vermoedt dat er meer bejaarden bestolen zijn en roept mensen op om, ondanks hun schaamte, toch aangifte te komen doen.



De recherche heeft de zaak in onderzoek. Het is niet duidelijk of er een of meerdere verdachten verantwoordelijk zijn voor de babbeltruc. De man die de bankpassen kwam ophalen heeft een lichtgetinte huidskleur, is 20 à 25 jaar oud, spreekt accentloos Nederlands en droeg steeds een lichtblauw mondkapje.

Reacties

28-06-2020 12:18:23 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.178

OTindex: 1.033





Als je zo dom bent (geworden) dat je je bankpas/pinpas aan een wildvreemde meegeeft dan behoor je eigenlijk niet op jezelf te mogen wonen



Deze babbeltruc is zo ongeveer de domste die ik ooit gehoord heb, en toch trappen er mensen in, helaas.. 'Licht getint en accentloos Nederlands? Goh, dat doet een belletje rinkelen..Als je zo dom bent (geworden) dat je je bankpas/pinpas aan een wildvreemde meegeeft dan behoor je eigenlijk niet op jezelf te mogen wonenDeze babbeltruc is zo ongeveer de domste die ik ooit gehoord heb, en toch trappen er mensen in, helaas..

28-06-2020 12:27:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.364

OTindex: 73.559





Iets dergelijks is mijn moeder ook overkomen. Niet met haar pas, maar wel bestolen omdat ze iemand vertrouwde / wilde helpen



Accentloos betekent.. geheel zonder accent? Geen Amsterdams of Rotterdams of Twents of Brabants of niets?

Misschien moet hij het journaal gaan lezen?!



Licht getint.. zeg je dat niet van glazen, dat ze licht getint zijn? Of bedoelen ze 'Licht getikt'?



Laatste edit 28-06-2020 12:29 Arme bejaarden..Iets dergelijks is mijn moeder ook overkomen. Niet met haar pas, maar wel bestolen omdat ze iemand vertrouwde / wilde helpenAccentloos betekent.. geheel zonder accent? Geen Amsterdams of Rotterdams of Twents of Brabants of niets?Misschien moet hij het journaal gaan lezen?!Licht getint.. zeg je dat niet van glazen, dat ze licht getint zijn? Of bedoelen ze 'Licht getikt'?

28-06-2020 14:06:22 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.178

OTindex: 1.033

@merlinswit : Het wordt er allemaal niet beter op

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: