Behulpzame man wordt voor groot bedrag opgelicht in de Reguliersdwarsstraat

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een groep, die ervan wordt verdacht op slinkse wijze een man te hebben opgelicht.



De verdachten komen voor het eerst in beeld op vrijdagavond 13 maart op het Rembrandtplein. Twee van de groep hebben in de Reguliersdwarsstraat twee mannen aangesproken om ze te helpen. Een van hen vraagt of de man via zijn telefoon geld naar hem over te maken.



'De verdachte zegt dat hij dit nodig heeft voor de trein en cash geld kan teruggeven', vertelt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Het slachtoffer gaat akkoord, pakt het geld aan en stopt dit in zijn jaszak. Vervolgens opent hij op zijn telefoon de telebankieren-app van zijn bank, maar dan gaat het mis.



De andere man probeert het slachtoffer waarschijnlijk af te leiden en schreeuwt dat alles goed gaat. 'Tijdens de transactie blijft hij tegen het slachtoffer aanpraten en schreeuwen.' Ondertussen voegen nog vier mannen zich bij het gezelschap.



Opeens pakt de man, die graag geld overgemaakt wilde hebben, de telefoon van het slachtoffer en houdt zijn eigen telefoon tegen de telefoon van het slachtoffer aan. 'Het slachtoffer ziet dat de man iets scant, want op de telefoon van de man ziet hij het bekende vierkantje van een QR-code', zegt Stor.



Het lijkt niet te lukken. Het slachtoffer geeft het cashgeld terug aan de verdachte. Toch blijkt later dat er veel geld van het slachtoffer zijn rekening is gehaald. 'Hoe het precies is gedaan wordt nog onderzocht, maar het slachtoffer voelt zich uiteraard bedrogen en voorgelogen. Hij wil iemand helpen en wordt dan op zo’n laffe manier van zijn zuurverdiende geld bestolen'.



Stor wil andere Amsterdammers waarschuwen: 'Wees waakzaam als onbekenden iets willen doen op je telefoon. Helaas heeft niet iedereen het beste met je voor.' In het opsporingsprogramma Bureau020 meer over deze zaak.



28-06-2020 10:38:37 Mamsie









Ben ik blij dat ik geen smartphone heb!

Zelfs onder dwang zou er bij mij niets te halen zijn op deze wijze.

28-06-2020 10:52:52 Emmo









@Mamsie : Ik heb dan wel zo'n slim ding, maar van telebankieren ermee houd ik mij verre. Bij mij zou dit ook niet lukken.

28-06-2020 11:01:46 botte bijl









@Emmo :

zo zit dat bij mij ook, maar ik ben ook pas heel laat met internetbankieren begonnen, omdat ik in mijn begintijd op internet door Duitsers die er mogelijk meer verstand van hadden, steeds op nieuwe gevaren ben gewezen.... zo zit dat bij mij ook, maar ik ben ook pas heel laat met internetbankieren begonnen, omdat ik in mijn begintijd op internet door Duitsers die er mogelijk meer verstand van hadden, steeds op nieuwe gevaren ben gewezen....

28-06-2020 11:04:06 allone









@botte bijl : @Emmo : @Mamsie : idem hier, maar ik ben er sowieso te onhandig voor en heb n smartphone die al bijna bejaard is..

28-06-2020 11:14:29 botte bijl









@allone :

ik heb anderhalf jaar geleden wel een nieuw exemplaar gekocht, maar ééntje waar bij stond dat hij geschikt is voor beginners, en wat ik eng vind, dat doe ik gewoon niet ik heb anderhalf jaar geleden wel een nieuw exemplaar gekocht, maar ééntje waar bij stond dat hij geschikt is voor beginners, en wat ik eng vind, dat doe ik gewoon niet

28-06-2020 11:53:33 Mamsie









Ik kan wel internetbankieren maar alleen op mijn tabletje, mits ik internetverbinding heb.

En dat heb ik niet als ik ergens buiten loop. Prima dus!

28-06-2020 12:05:34 KhunAxe









Niet om het slachtoffer een trap na te geven maar zoiets overkomt echt alleen de allerdomste! Een blind paard kan zien dat het een scam is! Gewoon nooit aan beginnen, dat moet hij dan maar anders zien te regelen. Dom dom dom..

