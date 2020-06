In twee jaar tijd kregen zeker 64 jongeren een dwarslaesie door lachgas

De schade na het gebruik van lachgas kan enorm zijn. Dat blijkt uit een steekproef van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN), meldt RTL Nieuws. Uit de proef blijkt dat ten minste 64 jongeren de afgelopen twee jaar met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis behandeld vanwege het gebruik van lachgas. De gemiddelde leeftijd is 22 jaar.



Neurologen zagen het afgelopen jaar meer patiënten dan ooit en het aantal slachtoffers blijft toenemen, meldt RTL. Het is voor het eerst dat de permanente schade na het gebruik van lachgas in kaart is gebracht. Ook worden meer gebruikers gezien die problematisch gedrag vertonen in het gebruik van lachgas, bijvoorbeeld jongeren die meer dan 100 lachgas ballonnen per dag nemen.



Volgens RTL is het aantal jongeren dat door lachgas een dwarslaesie heeft opgelopen vele malen groter dan het nu gemelde 64. Aan de steekproef deden slechts 42 van de aangeschreven 78 ziekenhuizen mee.



Een dwarslaesie door lachgas ontstaat door een tekort aan vitamine B12, dat door lachgas wordt veroorzaakt. Dit zorgt voor schade aan het ruggenmerg met een gedeeltelijke dwarslaesie tot gevolg. Ook psychoses en epilepsie zijn een mogelijk gevolg van het gebruik van lachgas.

