Tanzaniaanse mijnwerker in één klap miljonair door vondst zeldzaam grote edelstenen

Een Tanzaniaanse mijnwerker heeft de jackpot binnengesleept door de vondst van twee van de grootste tanzaniet-edelstenen ooit. Hij krijgt een cheque van 7,74 miljard Tanzaniaanse shillings - bijna 3 miljoen euro - van de overheid.Saniniu Laizer vond de twee donkere, paarsblauwe edelstenen, beide zo groot als een onderarm, in een tanzanietmijn in het noorden van het Afrikaanse land. De ene weegt 9,27 kilo, de ander 5,2 kilo, bevestigt een woordvoerder van het verantwoordelijke ministerie tegen persbureau Reuters. Tanzaniet is een edelsteen die alleen gevonden wordt in een kleine regio van Tanzania. Het is daarmee een zeer zeldzame steen, die naamsbekendheid vergaarde door filmster Elizabeth Taylor, die het graag als sieraad droeg.,,Ik zal een groot feest geven”, zei de mijnwerker, die voor zichzelf werkt, tegen de BBC. ,,Ik wil een winkelcentrum en een school bouwen, in de buurt van mijn dorp. Er zijn veel arme mensen hier die geen geld hebben om hun kinderen naar school te kunnen brengen. Ik heb nooit een opleiding gehad, maar ik zou willen dat mijn kinderen leren hoe ze zaken kunnen doen.”Laizer, die vier vrouwen heeft, is niet van plan om zijn levensstijl ingrijpend te veranderen nu hij in een klap miljonair is. ,,Ik blijf gewoon voor mijn tweeduizend koeien zorgen.” Hij maakt zich geen zorgen om zijn veiligheid. ,,Er is genoeg veiligheid hier, dit zal niet voor problemen zorgen. Ik kan zelfs ‘s nachts rondlopen zonder problemen.”Tanzania begon vorig jaar met het opzetten van handelscentra in het land zodat kleine mijnwerkers hun waar aan de overheid kunnen verkopen. Die mijnwerkers zijn niet in dienst bij grote mijnfabrieken en doen hun werk vaak met de hand. Tanzania probeert ook illegale verkoop tegen te gaan: naar verwachting wordt veertig procent van de edelstenen naar het buitenland gesmokkeld.