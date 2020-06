Trein rijdt over dronken Duitse tiener zonder hem te raken

Een dronken tiener is in Duitsland aan de dood ontsnapt toen hij in slaap was gevallen tussen de treinrails. Een regionale trein reed over de 15-jarige jongen heen maar die bleef ongedeerd.



Het incident vond plaats bij het dorpje Kirn in de deelstaat Rijnland-Palts. De jongen was na een bijeenkomst met vrienden in de nacht van dinsdag op woensdag in benevelde toestand op weg naar huis toen hij door slaap overvallen werd. Hij was zich niet bewust van waar hij was en koos de eerste de beste plek uit om zijn roes uit te slapen.



Nog aan het slapen

Een trein raasde over de 15-jarige heen maar raakte hem niet. In het voorbijgaan zag de machinist de jongen liggen, waarop hij de politie alarmeerde. Die moest de wildslaper vervolgens wakkerschudden. Zelfs nadat er een trein over hem heen was gereden wist hij niet waar hij was en wat er was gebeurd.



Volgens de politie heeft de jongen een engeltje op zijn schouder. Agenten hebben hem na een stevig gesprek diezelfde avond nog naar het huis van z'n vader gebracht.

Reacties

27-06-2020 10:09:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.349

OTindex: 78.276

Quote:

Zelfs nadat er een trein over hem heen was gereden wist hij niet waar hij was en wat er was gebeurd.



Had hij zichzelf in coma gezopen soms? Had hij zichzelf in coma gezopen soms?

27-06-2020 10:29:33 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.510

OTindex: 63

15 jaar oud en zo bezopen zijn dat je niet eens in de gaten hebt dat er een trein boven je kop dendert

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: