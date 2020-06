Waarom ligt dit stuk Veluwemeer niet in Flevoland?

De provinciegrens van Flevoland loopt zo ongeveer om het Veluwemeer heen dicht tegen het grondgebied van Gelderland. Maar bij camping Polsmaten bij Nunspeet neemt de provinciegrens een hap uit het Veluwemeer. Maar de grote vraag is, waarom?



Om die vraag te beantwoorden moeten we helemaal terug naar de tijd waarop er nog geen gemeente Dronten was maar alleen Oostelijk Flevoland. Het gebied van Dronten heette toen het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en werd niet bestuurd door een burgemeester maar door een landdrost.



Grens gaat terug naar 1968

Uit documenten van het Kadaster blijkt dat het vierkant in 1968 is ontstaan.



Door gem.grens wijziging (wet van 9 maart 1968 stbl. 118 ) gaat het perceel Oostelijk Flevoland sectie D no 210 in zijn geheel over naar de gem. Doornspijk sectie G no 4321, zodat het perceel Doornspijk sectie G no 4321 identiek is met Oostelijk Flevoland sectie D no 210.



Het stuk land is van Oostelijk Flevoland over gegaan naar de gemeente Doornspijk maar er staat niet in waarom.



Er is een tweede aanwijzing vanuit het kadaster. In 1974 is het stuk land over gegaan van de gemeente Doornspijk naar de gemeente Nunspeet.



De percelen 1 t/m 4578, zoals genoemd in de staatjes van de hulpkaarten no 1 t/m 3, zijn zonder nummerverandering overgegaan van Doornspijk G naar Nunspeet sectie L. Gemeentegrenswijziging ingevolge Wet dd 3 april 1974 Staatsblad 149 jr 1974.



Maar ook bij het nazoeken in het Staatsblad van 1974 staat niet beschreven waarom.



Ook bij de provincie Flevoland zijn ze niet precies op de hoogte waarom de grens loopt zoals die daar loopt. Een medewerker geo-informatie geeft aan dat er een watergeul loopt, de geul van het Veluwerandveer naar Bremerbergse Hoek. Maar op de kaart bovenaan dit artikel is te zien dat het veer dwars door de grens loopt, wat die suggestie ook weer tegenspreekt.



Het Kadaster kan niet honderd procent uitsluitsel geven maar gokt dat het te maken heeft met slibvelden.



In eerste instantie werd aangegeven dat alleen overging de beschermingsdam en het bijbehorende slibveld. Dit bleek na uitmeting dan echter praktisch niet in de kadastrale gemeente Nunspeet te liggen, maar in Dronten, en het overgedragene sloot dan ook niet aan aan de vaste wal aan de Nunspeetse kant. Overleg met de beide aanwijzers leverde de volgende oplossing op. Het gehele slibveld en de strekdam gaan over, alsmede het gebied dat ligt tussen dat slibveld en de vaste wal aan Nunspeetse kant. Hiertoe werd bij de doorgang in de strekdam punt (92) met (93) verbonden, en aan de andere kant werd de uiterste punt van het slibveld (nr. 38 ) met het oude grenspunt tussen de percelen Nunspeet L3033 en L3047. De betreffende beheersovereenkomst zou worden aangepast!



Hoewel er geen strekdam in het gebied ligt, is de meest logische verklaring een slibveld.

Reacties

27-06-2020 06:39:36 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.163

OTindex: 1.022

Ach, wat ongemeen interessant..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: