Verkeersregelaar getroffen door bliksem

Een verkeersregelaar is vorige week bij de A6 in Lelystad door de bliksem geraakt. Tegen RTV Noord zegt Allard Boer dat hij daardoor nog niet recht kan lopen, een ondraaglijke zenuwpijn heeft en spasmen in zijn armen en benen.



''Ik hoorde een knal, zag een lichtflits op mij afkomen en het enige dat ik dacht was: Oh, shit. Dit gaat fout. Daarna ging het licht uit'', aldus Boer uit Oude Pekela.



De Groninger moest het verkeer in goede banen leiden vanwege werkzaamheden op de snelweg. Hij zou werken van 19.00 uur tot 05.30 uur. Toen hij in de avond tot zijn enkels in het water stond door de regen en naar zijn auto wilde lopen, ging het mis.



''Ik hoorde een knetter, draaide mij om, zag de bliksem afketsen op een lichtmast en via het water kwam de lichtbol recht op mij af. Ik ben kwijt wat er daarna is gebeurd.''



De verkeersregelaar is door een voorbijganger gevonden en door de hulpdiensten naar het Flevoziekenhuis in Almere gebracht. ''De arts zei direct dat ik wel tien engeltjes op mijn schouder heb gehad. Ik had gelukkig werkschoenen aan die geaard zijn. Anders had ik deze klap waarschijnlijk niet overleefd. Ik heb toen zo hard zitten huilen. Dat ik nog leef en nog zelf kan ademhalen. Ik ben zo dankbaar.''

Reacties

27-06-2020 09:34:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.349

OTindex: 78.276

Wat een akelig avontuur! Ik hoop dat deze man weer helemaal de oude zal worden.

27-06-2020 10:01:43 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.168

OTindex: 1.025





Pffft, niks gewend. Als hij nou dood was, ja dan kan ik het wel begrijpen, maar hij heeft het overleefd dus valt er niks te janken. Ik heb zelf ook een paar keer vreselijk veel geluk gehad en heb weleens de shakes gehad, maar gehuild heb ik er nooit om



Valt me wel op dat die gasten klaarblijkelijk lange diensten draaien? 10.5 uur? Das niet gering. "Ik heb toen zo hard zitten huilen."Pffft, niks gewend. Als hij nou dood was, ja dan kan ik het wel begrijpen,maar hij heeft het overleefd dus valt er niks te janken. Ik heb zelf ook een paar keer vreselijk veel geluk gehad en heb weleens de shakes gehad, maar gehuild heb ik er nooit omValt me wel op dat die gasten klaarblijkelijk lange diensten draaien? 10.5 uur? Das niet gering.

27-06-2020 10:08:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.349

OTindex: 78.276

@KhunAxe : Kijk en dát is dus om te janken!

27-06-2020 10:50:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.354

OTindex: 24.929





: Van een blikseminslag kun je aardig invalide raken. Ik vraag me voornamelijk af hoe de goede man er in geslaagd is om zijn werkschoenen te aarden. Vooral op een moment dat hij tot zijn enkels in het water naar zijn auto liep. Bij geïsoleerde werkschoenen kan ik me nog wel wat voorstellen, die heb ik ook, maar geaarde??? @KhunAxe : Van een blikseminslag kun je aardig invalide raken.

