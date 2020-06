Wat een klasbak: Sem (38) fietste in monsterproject door álle 1038 gemeenten in de Benelux

Vergeet het rondje om de kerk. Denk niet eens aan het zondagse toertochtje. De Tour de France? Lachertje! De eretitel van échte stoemper op de fiets gaat naar Sem Elders uit Eindhoven. Hij trapte in ruim anderhalf jaar vrolijk 20690 (!) kilometer weg en vinkte ondertussen álle gemeenten in de Benelux af.



“Ik kwam een website tegen waar ik mijn Strava-profiel aan kon koppelen om te zien in welke gemeenten je allemaal gefietst hebt”, verklaart de 38-jarige Eindhovenaar over het begin van zijn ‘projectje’.



“Ik zag dat ik nog nooit in Zeeland geweest was. Eigenlijk wist ik dat ook wel, maar toch was het op de kaart een gapend gat.” Een probleem dat al rap werd opgelost. “Ik ben toen van Eindhoven naar Vlissingen gefietst. Dat was zo’n prachtige rit dat ik dacht: misschien is er nog wel meer in Nederland, wat mooi is om te bezoeken.”



Lang verhaal kort: het antwoord was ‘ja’. Veel mooier dan gedacht, zelfs. En na de 355 gemeenten in Nederland volgden, waarom niet, ook België en Luxemburg nog. Zo fietste Sem in anderhalf jaar twee duizelingwekkende prestaties bij elkaar. Hij bezocht in totaal 1038 gemeenten in een tocht zo lang als de halve omtrek van de aarde. “Ik fiets regelmatig, inderdaad”, zegt hij laconiek.



Elders zit niet stil en is al beginnen aan een nieuwe uitdaging. “Het is nóg fijnmaziger. Ze noemen het ‘tegelen’. Daarbij ligt een raster over de kaart van Nederland met vakjes van 2,5 bij 2,5 vierkante kilometer. Het is de bedoeling dat je die allemaal bezoekt.”



“Dat is veel meer draaien en keren en je komt op plekken waar helemaal geen weg is, dus dan moet je over een hek klimmen of een weiland in met je fiets. Hoe lang ik daar over ga doen? Dat is een project zonder eind, want het gaat in principe wereldwijd. Maar laat ik me eerst maar eens richten op Nederland.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: