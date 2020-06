Een plasje plegen op 18 meter hoogte, dat kan in dit hotel

ARNHEM - De BLOU Rooftopbar van Hotel Haarhuis in Arnhem heeft wel een heel spectaculair toilet: een wc in een oude liftschacht, met een glazen vloer waar je 18 meter naar beneden kijkt. En daar hebben ze dan ook nog een lichtshow in geïnstalleerd. Wie durft daar een plasje te plegen?



Wanneer je de donkere ruimte binnenstapt is er nog niets aan de hand, totdat je besluit door te trekken en je handen te wassen. Dan verandert de kleine ruimte in een ware lichtshow, vormgegeven door 14 spectaculaire lichteffecten. Door de glazen vloer kijk je ineens 18 meter de diepte in.



'Allergaafste toilet van Nederland'

Volgens directeur Wouter Dekker is dit het 'allergaafste toilet van Nederland'. Het enige wat nog mist is een naam. Daarom roept hij alle Nederlanders op om een naam voor deze toiletbeleving te bedenken.



Tot 12 juli kan iedereen via de website een idee voor een naam inzenden. De winnaar krijgt een luxe champagnediner voor 10 personen op het dak van het hotel cadeau.

