Zwaan sterft van verdriet nadat vandalen haar ongeboren nest vernielen

Een zwaan is vermoedelijk “gestorven van verdriet” nadat haar ongeboren nestje met stenen vernield werd.



Het triestige tafereel speelde zich onlangs af in Kearsley, een plaats langs het Manchester kanaal in Engeland. Op 20 mei gooiden enkele tieners stenen naar een zwanennest op een eilandje. Daarbij sneuvelden drie van de zes eieren.



Dierenrechtenactivisten hielden het ongeboren nest in het oog en kwamen tot de pijnlijke conclusie dat er uiteindelijk maar één eitje de vandalenstreek overleefde. Intussen had de mannetjeszwaan door de stress de vrouwtjeszwaan verlaten. Begin deze week werd de vrouwtjeszwaan levenloos aangetroffen in haar nest. “Ze stierf waarschijnlijk van verdriet omdat haar levenspartner door de stress weggegaan was”, vertelt Sam Woodrow aan MEN.



Zwanen zijn een beschermde diersoort. Er wordt dan ook een onderzoek ingesteld naar de daders.

