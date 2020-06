Ophef over video waarin hond aan pizza lekt voor baasje ervan eet

Een video van een hond die aan een pizza lekt, is viraal gegaan. Heel wat mensen vinden het bizar dat ze de pizza achteraf zelf nog opaten.Moose is een kleine herdershond van één jaar oud. Hij heeft een eigen Instagrampagina met meer dan 23.000 volgers. Vorige maand filmde zijn baasje Mariah hoe ze een zelfgemaakte pizza klaarmaakte. Moose vond het resultaat best oké en lekte er gretig aan. Mariah liet hem in het begin doen, maar uiteindelijk stopte ze hem.Mariah deelde de video op Instagram met het bijschrift: “Haters zullen het ranzig vinden”. Als ook blijkt dat Mariah en haar vriend Mike de pizza nadien verorberden, krijgt ze een storm van commentaar over zich heen. “Hoe ziek kan je zijn?” en “Je weet toch dat dat niet erg veilig is?”, klinkt het onder meer.Anderen relativeren het dan weer. “Overdrijf niet zo. Het waren maar enkele likjes. Daar zullen ze niet dood van gaan”, luidt het.