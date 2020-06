Bestuurder drinkt nog snel van fles sterkedrank bij alcoholcontrole

Een bestuurder heeft het wel heel erg bont gemaakt bij een alcoholcontrole in Mechelen. Voor de ogen van de politie nam de man vlak voor de ademtest namelijk nog een slok van een fles sterkedrank. Agenten trokken het rijbewijs van de man – die niet alleen positief testte op alcohol, maar ook op drugs – onmiddellijk in.



De politie wilde de bestuurder aan een bloedproef onderwerpen, maar de man weigerde dat. “De betrokkene vertoonde ook duidelijk uiterlijke tekenen van het gebruik van drugs”, stelt de politie. “Hij legde hierop een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en cocaïne.” De volgende stap, een speekselanalyse, weigerde de man opnieuw.



De bestuurder bleek ook zijn rijbewijs niet op zak te hebben. Hij had trouwens net een periode van onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van 15 dagen achter de rug en verkeerde in staat van herhaling omdat hij begin 2019 al eens was betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs. De man zal nu voor de politierechter moeten verschijnen.



De politie betrapte ook een man die op een motorfiets zat zonder de nodige beschermende kledij. Hij was slechts gekleed in een short en slippers.

Reacties

26-06-2020 08:34:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.044

OTindex: 5.679

Quote:

De politie betrapte ook een man die op een motorfiets zat zonder de nodige beschermende kledij. Hij was slechts gekleed in een short en slippers. Dit vind ik het werkelijke WMR-verhaal. Het is er weer weer voor en dus word ik op de snelweg weer regelmatig ingehaald door motormuizen in mouwloos hemdje en korte broek. (Opvallend genoeg gebeurt dat het vaakst rond Amsterdam.) Als beelddenker krijg ik al de rillingen als ik denk aan de gevolgen van een val... Dit vind ik het werkelijke WMR-verhaal. Het is er weer weer voor en dus word ik op de snelweg weer regelmatig ingehaald door motormuizen in mouwloos hemdje en korte broek. (Opvallend genoeg gebeurt dat het vaakst rond Amsterdam.) Als beelddenker krijg ik al de rillingen als ik denk aan de gevolgen van een val...

26-06-2020 10:18:44 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.617

OTindex: 5

Wnplts: dorst

Quote:

Bij onze zuiderburen is het verplicht om een veiligheidsvestje bij je te hebben en dat te dragen in geval van pech. Ook is het verplicht armen en benen te bedekken op de motor en schoeisel te dragen waarbij de enkels zijn beschermd. Tevens is het verplicht handschoenen te dragen op de motor (met of zonder vingertoppen). Dit is ook verplicht voor de passagier! bron;https://knmv.nl/kennisbank/verkeersregels-buitenland/

🏍 🛵 Voor wie in België wil gaan motorrijden;bron;https://knmv.nl/kennisbank/verkeersregels-buitenland/🏍 🛵

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: