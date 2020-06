Is je pakketje van AliExpress nog niet bezorgd? Misschien ligt het op deze hoop

Wacht je al een tijdje op je pakketje van AliExpress? Dan is de kans aanwezig dat het nooit meer bij je zal aankomen. Jan van der Kraan uit Sittard ontdekte in Belgiƫ namelijk een gestolen vrachtwagen met honderden pakketjes die bedoeld waren voor Nederland.Van der Kraan doet aan urban exploring, een hobby waarbij je veelal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties bezoekt en dit vastlegt. Zo kwam hij op het idee om naar een verlaten staalfabriek in het Belgische Luik te gaan.Honderden dozen op de grondMaar toen hij daar maandag arriveerde, kwam hij iets tegen wat veel interessanter was. "Ik zag daar op het terrein een vrachtwagen staan met honderden dozen op de grond, overal lag karton." Op dat moment liepen er volgens Van der Kraan Roemeens sprekende mannen bij. "Ik liep erheen, en ze renden allemaal weg. Het zou goed kunnen dat zij de vrachtwagen hebben geplunderd", zegt hij tegen RTL Nieuws.Van der Kraan gaat er vanuit dat de vrachtwagen is gestolen, en dat de meest waardevolle pakketjes al zijn meegenomen. "De rest lag daar op de grond. Ongekend. Ik zag telefoonhoesjes, handdoeken met foto's daarop bedrukt, kleren, stickers, horloges, maar ook voorbinddildo's bijvoorbeeld. En allemaal hadden ze als bezorgadres Nederland."Door zijn vondst te delen, hoopt Van der Kraan dat mensen die al lang aan het wachten zijn, nu weten waar hun pakketje is gebleven. Hij weet zeker dat het om AliExpress gaat: "Dat stond op de dozen."