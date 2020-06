Groenbeheerder doet naam Afrikaantjes in de ban: Niet meer van deze tijd

Groenbeheerder ROVA in Winterswijk doet de bloemennaam 'Afrikaantjes' in de ban. Het bedrijf vindt de naam niet meer passen bij deze tijd. De bloemen heten voortaan 'tagetes', de officiële wetenschappelijke naam van de planten.

'Met de beste bedoelingen, omdat onze groenbeheerder dacht dat het gebruik van de naam Afrikaantjes in deze tijd misschien niet zo handig was', aldus een woordvoerster van ROVA, het bedrijf dat voor de buitenruimte in Winterswijk zorgt.



Op een aantal plekken in de plaats zijn bedden ingezaaid met tagetes om engerlingen (larves van kevers) te bestrijden. Bij de ingezaaide bedden staat een bordje met uitleg. Toen er nieuwe bordjes gemaakt moesten worden, kwam de groenbeheerder op het idee om de planten bij hun wetenschappelijke naam te gaan aanduiden.



'Het is voor tuinlieden heel gewoon om planten bij de wetenschappelijke naam te noemen. Maar de huidige racismediscussie speelde hier ook een rol', legt ROVA uit.



ROVA kreeg maandag veel spottende reacties. 'Een ongelukkig gevolg van een individuele en goedbedoelde actie', zegt ROVA.



Het bedrijf is niet van plan om alle Afrikaantjes in het verzorgingsgebied een andere naam te geven.



Moeten we nu echt dat hele continent gaan verbannen uit ons taalgebruik?

Reacties

25-06-2020 20:35:53 stora

Oudgediende



Ik denk als iemand ergens zo'n plantje ziet dan denkt die, ow dat zijn afrikaantjes

Waarschijnlijk komen die planten van oorsprong uit Afrika.

Dan zou je ook de naam van dat werelddeel moeten veranderen.



Tagetesb schijnt trouwens de verzamelnaam te zijn. De familienaam zeg maar en het afrikaantje is maar 1 lid van die familie.

Zo heb je ook de phalaenopsis en die behoort tot de orchidee familie.



25-06-2020 20:55:49 Heusdenaar

Erelid



Jezus zech. Zelfs ik als buitenlander begin dood moe te worden van deze onzin. Op social media kwam ik tegen dat de kans groot is dat voetbal inside ook al naar de klote gaat door een grap van Derksen. Hoe ver moet dit nog gaan joh.

