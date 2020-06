Moeder zet voor de derde keer een van de dikste baby’s van Engeland op de wereld

Een bevalling is nooit echt een eenvoudige klus en al zeker niet als je een dikke baby uit je buik moet persen. Emma Fearon uit Engeland had drie keer pech, want ook haar derde baby was een van de dikste baby’s van het land. Hij woog 5,19 kg, een gewicht dat zijn zusjes bijna evenaarden. Mama en kind stellen het wel goed.



Dikke baby’s komen wel vaker voor, maar de drie kindjes van mama Emma Fearon uit het dorpje Chesire in Engeland behoren tot de drie dikste baby’s van het land. Dat is dus echt wel uitzonderlijk. Haar eerste en tweede kindje hadden een gewicht van respectievelijk 4,76 kg en 4,08 kg, maar haar derde baby, Atticus, was pas echt een dikkerdje. Hij woog maar liefst 5,19 kg en daarbovenop was het ook nog eens een thuisbevalling, maar alles verliep gelukkig heel vlot.



“Ik heb hem thuis in een geboortebad gebaard en hij was binnen twee uur en half op de wereld”, vertelt de trotse mama aan Metro UK. “Er waren bovendien geen complicaties tijdens de bevalling waardoor alles heel vlot is verlopen. Het laat zien wat een vrouwenlichaam aankan en het is een hele geruststelling voor degenen die zware baby’s krijgen.”



Ondanks het hoge gewicht is Atticus toch niet de dikste baby van Engeland. Die eer was voor Suzie die na haar geboorte 5,80 kg woog. De zwaarste baby ooit is, volgens het Guinness Book of World Records, in 1955 in Italië geboren met een gewicht van 10,20 kg.

Reacties

25-06-2020 18:32:28 stora

Oudgediende







“Ik heb hem thuis in een geboortebad gebaard

Dus die jongen is nu een badmeerman?



Zijn moeder zei nog tegen hem toen hij eruit kwam, geen bommetje



25-06-2020 18:35:30 Mamsie

Oudgediende







Heeft die moeder soms diabetes? Zou zomaar kunnen!

