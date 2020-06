Aangelijnde luipaard veroorzaakt onrust in Harderwijk

De politie in Harderwijk kreeg dit weekeinde een opmerkelijke melding. Ongeruste inwoners hadden gezien dat er mensen met een katachtige over straat liepen. ‘Mogelijk een luipaard.’ Aangelijnd, dat dan weer wel.



De wijkagenten van de Stadsdennen en Wittenhagen in Harderwijk gingen af op de melding, maar kwamen er al snel achter dat er geen luipaard door hun stad liep.



Het bleek te gaan om een serval, een katachtige met lange poten die doorgaans op de Afrikaanse savanne leeft. Een volger van de agenten op Instagram vraagt of een serval als huisdier is toegestaan. ,,Het is niet verboden’’, antwoordt de politie. Maar: ,,Of het handig is...’’

Reacties

25-06-2020 15:09:57 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.060

OTindex: 18.984

Dit zou echt verboden moeten worden. Een serval is totaal ongeschikt als huisdier. Wat drijft toch al die idioten om exotische beesten als huisdier te willen houden?

25-06-2020 15:37:28 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.523

OTindex: 1.795

Wat een prachtig beest. Die zou het goed doen op de Afrikaanse savanne.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: