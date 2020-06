Ouders onthutst door wel heel luguber huiswerk van hun kinderen: “Walgelijk”

Leerlingen van een middelbare school in Leicester die de voorbije weken in lockdown doorbrachten kregen een wel heel lugubere opdracht opgelegd van hun leraar: ze moesten hun eigen begrafenis voorbereiden. De ouders reageren ontsteld.



De 13-jarigen moesten onder meer hun favoriete begrafenislied en een stijl van doodskisten uitkiezen. Ook moesten ze hun favoriete rouwbloemen aangeven en een gastenlijst opstellen. Het ging zelfs zover dat de leerlingen gevraagd werd waar ze begraven of uitgestrooid wilden worden. Ze moesten elk antwoord ook motiveren.



De thuisopdracht werd tijdens de lockdown opgelegd aan leerlingen uit de eerste graad van de St. Paul’s Catholic School. Een moeder die het huiswerk van haar kind een brug te ver vond, deed haar beklag op Facebook. Ze postte een foto van de opdracht met de vraag: “Overdrijf ik, of is aan kinderen de opdracht geven om hun begrafenis voor te bereiden er een beetje over?”



De reacties, vooral van andere ouders, logen er niet om: “Heel ongepast, kinderen hebben al genoeg andere zaken aan hun hoofd.” Een ander reageerde: “Dit zou sommige kinderen angst voor de dood kunnen aanjagen.” Nog een ander: “Wow, dit is fout op zoveel vlakken.” “Dit is walgelijk, vooral tijdens een pandemie waarin duizenden mensen sterven”, zo schrijft nog een Facebookgebruiker. Ook op Twitter lokte de post heel wat reacties uit.



De katholieke school in Leicester heeft zich intussen verontschuldigd en beweert dat het huiswerk “per ongeluk” was uitgestuurd.

