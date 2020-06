Komt de Europese steur terug naar Nederland? Duurt decennia

Vorige week ving Jeffrey Lokhorst een enorme steur in de buurt van Zuidlaren. Twee maanden geleden haalde een palingvisser ook al een steur binnen. De vraag is: gaat het om de Europese steur? Er is namelijk een project opgezet om die terug te brengen in Nederland."Hij was echt heel indrukwekkend", zegt Jeffrey Lokhorst tegen Editie NL. De steur die hij ving was ruim anderhalve meter groot. "Ik heb er bijna een uur over gedaan om hem binnen te halen."Om wat voor steur het gaat, dat weet Jeffrey niet. "Normaal vang ik snoeken en karpers, dit was de eerste keer dat ik een steur aan m'n hengel had zitten. Ik heb 'm daarna netjes teruggegooid."De kans is klein dat het om een Europese steur gaat. "Negen van de tien keer is het een exotische soort", zegt Bram Houben van ARK Natuurontwikkeling. Hij houdt zich bezig met de herintroductie van de Europese Steur in Nederland."De Europese steur is in de jaren vijftig verdwenen, maar hij hoort echt in Nederland thuis. Als-ie niet terugkeert, dan verliezen we een mooie soort."Om de Europese steur terug te brengen, zwemmen er momenteel honderd volwassen steuren in een kweekcentrum in Frankrijk. "In 2012 hebben we daar een aantal van uitgezet in de Rijn. De steuren die zijn losgelaten zijn allemaal naar de Noordzee gezwommen. Eigenlijk wachten we nu af wanneer ze terugkomen."Volgens Houben gaat dat decennia duren. "Je moet een lange adem hebben. Als ik na mijn pensioen met een biertje aan de Rijn zit en ik zie een steur springen, dan heb ik een goed pensioen."