Unieke vriendschap tussen hond en dolfijn gaat viraal

Een opmerkelijke vriendschap tussen een hond en een dolfijn ging de afgelopen dagen viraal op het internet. Beeldmateriaal van de twee vrienden krijgt miljoenen likes op sociale media en wordt gretig gedeeld.Is er iets schattiger dan vriendschappen tussen twee verschillende diersoorten? Als je antwoord ja is, bekijk dan onderstaande beelden over de vriendschap tussen Gunner de hond en zijn beste vriend, Delta de dolfijn. De voorbije dagen gingen de foto’s viraal op vrijwel alle sociale media.De vriendschap tussen de twee dieren begon toen de hond nog een puppy van acht weken jong was. Toen was de dolfijn 4 jaar oud. De twee ontmoetten elkaar aan het Dolphin Research Center in Florida Keys, een non-profitorganisatie die dolfijnen en zeeleeuwen opvangt. Gunner is de hond van één van de medewerkers daar. De viervoeter werd zes jaar geleden gefotografeerd toen hij kennismaakte met de dolfijn.Twee weken geleden doken nieuwe foto’s op van de twee, waarop blijkt dat de vriendschap duidelijk nog niet verwaterd is. Gunner likt aan de bek van Delta, die zich het begroetingsritueel zichtbaar laat welgevallen.