Model gaf voor de lockdown duizenden euro’s uit aan schoonheidsbehandelingen maar ze stopt er nu mee

Heb jij je gedrag aangepast sinds we uit lockdown zijn? Het Britse model Amanda Lauren in ieder geval wel. Voor de coronacrisis gaf ze meer dan 7.000 euro per maand uit aan schoonheidsbehandelingen, maar daar is ze noodgedwongen mee moeten stoppen doordat alle salons dicht waren. Daardoor heeft ze veel kunnen sparen en heeft ze besloten dat ze vanaf nu enkel nog met een natuurlijke look wil rondlopen.Het Britse model Amanda Lauren uit Londen staat regelmatig te schitteren op de covers van de magazines ‘Maxim France’ en ‘Playboy Sweden’. Maar daar hangt wel een stevig kostenplaatje aan vast, want voor de lockdown gaf ze meer dan 7.000 euro per maand uit aan schoonheidsproducten en meer dan 5.000 euro per jaar aan plastische chirurgie. Maar aan dat dure leven wil Lauren een einde maken, want nu dat alle schoonheidssalons dicht waren, kon ze veel sparen en heeft ze kunnen nadenken over haar leven. Vanaf nu kiest ze voor een natuurlijke look en gaat ze dus veel minder geld uitgeven aan al die producten en behandelingen.Lauren heeft zichzelf een limiet van 100 pond, ongeveer 110 euro, per maand opgelegd om aan schoonheidsproducten uit te geven. “Voor de coronacrisis zou ik om de twee weken een volledige manicure en pedicure laten doen”, zegt Lauren aan Metro UK. “Voor haar- en schoonheidsbehandelingen ging ik vroeger alleen naar de beste en duurste plaatsen. Dat ga ik nu allemaal niet meer doen.”“Al die vrije tijd heeft me doen nadenken over mijn leven”, legt Lauren uit. “Ik was bang dat er een drastische verandering zou komen zonder mijn uitgebreide schoonheidsregime, maar dat is niet gebeurd. Ik kies nu enkel nog voor een natuurlijke uitstraling en ik voel me op die manier veel beter. Ik ben eigenlijk blij dat de lockdown me dat inzicht heeft gegeven.”