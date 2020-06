Groninger laat chip in hand injecteren om zijn auto te openen

Ben jij ook altijd je autosleutels kwijt? Rogier van Cann uit Groningen bedacht daar een oplossing voor. Hij heeft een chip in zijn hand laten zetten.

'Het is een kleine chip, net als bij een hond of een kat', zegt hij. 'Waarom ik dat heb laten doen? Gewoon omdat het kan.'



Van Cann kan met de chip de auto openen, maar nog niet starten. 'Nee, maar dat staat wel in de planning', lacht hij.

Reacties

24-06-2020 18:11:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.317

OTindex: 78.249

Wat Cann kan, kan nog niet iedereen.

24-06-2020 18:18:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.337

OTindex: 24.928

Echt slim, als je aan een nieuwe auto toe bent, moet je eerst naar de dokter.

