Politiefiets in Utrechtse gracht gegooid: Is het frustratie? Boosheid? Teleurstelling?

UTRECHT - Agenten uit de Utrechtse binnenstad hebben veel vragen nadat een van hun fietsen in de Nieuwegracht is gegooid. Op Instagram vragen ze zich af waarom de man de fiets in het water smeet. De agenten schrijven: "Frustratie, boosheid, teleurstelling of gewoon omdat het een politiebike is?"





