Dollemansrit van Bunschoter (15) in gestolen busje eindigt in Duitsland

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een 15-jarige jongen uit Bunschoten is in Duitsland opgepakt na een wilde achtervolging die pas in Emmerich eindigde. Dat meldt de politie in Duitsland.



Het incident gebeurde afgelopen woensdag. De verdachte had een Volkswagenbusje gestolen bij een sociale voorziening voor gehandicapte kinderen in Woudenberg en ging er daarna vandoor. Agenten zetten de achtervolging in en tijdens zijn rit over de A12 richting Duitsland raakte hij onder meer een motorrijder. Bij de grens verloor de politie in Nederland hem uit het oog.



De jonge chauffeur negeerde verschillende stopsignalen van de Duitse politie en raakte op de weg richting Kleef bij een inhaalmanoeuvre ook nog twee voertuigen. In Emmerich raakte hij de vangrail en nam hij de benen. Agenten wisten hem echter in te rekenen.



Niemand raakte bij het incident gewond. Waarom de jongen er met het busje vandoor ging is onduidelijk.

