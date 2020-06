Heldin José weet eenzaam kuikentje warm te houden in haar BH

VELSERBROEK - Een heuse heldendaad verricht door José Lecroix [58] uit Velserbroek. Toen ze de dierenambulance belde over een piepklein vogeltje in haar tuin, gaven zij aan erg druk te zijn. "Maar het beestje moest warm blijven, dus ze gaven als tip om hem in mijn bh te doen", vertelt José.



Dat zag José niet gelijk zitten dus koos ze voor een tussenweg. "Ik vroeg of ik het beestje in een papiertje ertussen mocht doen, dat kon ook gelukkig." Het kuikentje vond ze in haar tuin, toen haar hond wel erg lang op dezelfde plek bleef snuffelen. "Het was maar vier à vijf centimeter." Dat had ook zo z'n voordeel. "Dat paste gelukkig", vertelt ze lachend.



Voorzichtig stopte ze het weerloze diertje in haar bh. "De medewerker van de dierenambulance vertelde dat dat wel vaker gebeurde, maar zonder doekje vond ik het doodeng." Het vogeltje moest goed warm gehouden worden, omdat het zelf nog geen veren had, slechts wat donshaar.



Bij de dierenambulance hadden ze een drukke avond. "We proberen altijd zo snel mogelijk ter plekke te zijn, maar vaak rijden we maar met één ambulance te gelijk", vertelt Marco van de dierenambulance Velsen. Dat zorgde ervoor dat José uiteindelijk een flinke poos met het kleintje in de bh moest rondlopen.



In de tussentijd hield José de situatie rond de vogel goed in de gaten. "Soms keek ik naar beneden blies even en dan ging dat bekkie open. Het dacht dan dat het eten kreeg. Het duurde uiteindelijk anderhalf tot twee uur. Ik heb gewoon lekker in de tuin gezeten, in de keuken wat dingetjes gedaan."



Toen de dierenambulance uiteindelijk arriveerde was het vogeltje nog perfect op temperatuur. "Kuikens hebben zelf een lichaamswarmte van veertig graden", vertelt Wiebe Boomsma van Vogelhospitaal Haarlem, waar het vogeltje uiteindelijk werd ondergebracht . "Verzorgers doen dus weleens vaker zo'n vogeltje in de bh, want dan houd je ook makkelijk de handen vrij."



Boomsma kan ons vertellen dat het om een piepjong huismusje gaat. "En het gaat allemaal goed met hem. Met twintig weken is hij helemaal volgroeid en na wat extra voeding kan hij dan de wijde wereld in." Toch houdt hij nog een kleine vinger aan de pols. "Ouders gooien nog weleens een jong uit het nest als ze zien dat er iets mis is." Nu eet de mus nog goed, maar er zou dus eventueel iets mee aan de hand kunnen zijn.



Voor José blijft het een uniek verhaal, maar een echte moeder-mus-band is er niet per se ontstaan. "Ik hoop dat het beestje het goedmaakt, maar ik vond het toch ook een beetje eng."

